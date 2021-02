Campos do Jordão volta para a fase Laranja após atualização do Plano São Paulo

Durante a coletiva de imprensa realizada pelo Governo do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (5) que teve por objetivo de apresentar uma reavaliação das regiões conforme as regras de flexibilização do Plano São Paulo, a região de Taubaté, onde está inserida Campos do Jordão e as cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, avançaram para fase laranja.

Com a reclassificação o comércio não essencial (academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios, parques) poderão voltar a abrir a partir desse sábado, 5 de fevereiro de 2021.

As mudanças foram motivadas pela diminuição no número de casos e internações na região. Desde o início da pandemia, o comércio em Campos do Jordão vem sofrendo bastante, agora com o avanço para a fase laranja, a cidade espera ganhar economicamente um fôlego, atraindo turistas que terão novamente a possibilidade de contar com estrutura do trade turístico do município.

Novas medidas também podem ser anunciadas pela Prefeitura de Campos do Jordão e publicadas em breve.

O que abre em Campos do Jordão na Fase Laranja

Na Fase Laranja podem abrir restaurantes, parques e demais passeios da cidade.

Novas diretrizes permitem que os estabelecimentos funcionem durante 12 horas por dia. Podendo ficar abertos até as 22h. Após este horário somente serviços essenciais podem funcionar.

A venda de bebida alcoólica pode acontecer até as 20h. E só podem ser servidas para pessoas sentadas.

Outros serviços considerados não essenciais também podem ficar abertos como academias, salões de beleza, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias e escritórios por até oito horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade.

O que permanece fechado

De acordo com o Plano SP os bares permanecem fechados na Fase Laranja