Toque de Restrição no Estado de SP mantém atividades de Turismo em Campos do Jordão

Na tarde desta quinta, 24 de Fevereiro, o Governo do Estado de São Paulo anunciou novas medidas de restrição como combate ao vírus Covid-19

De acordo com o Governador João Dória haverá Toque de Restrição entre 23h e 5h, que impede a circulação de pessoas neste horário determinado.

Esta medida tem início a partir de 26 de fevereiro e vale até 14 de março de 2021.

Também está proibida a aglomerações em qualquer horário do dia. Ainda serão emitidas multas para pessoas que descumprirem o Plano SP.

As medidas foram anunciadas mediante ao recorde de pacientes com Covid-19 internados em UTI no Estado de SP.

Turismo em Funcionamento em Campos do Jordão

Estas medidas não influenciam no funcionamento dos restaurantes e Parques de Campos do Jordão, que está na fase Laranja e opera em horários determinados pelo Plano SP.

O que abre em Campos do Jordão na Fase Laranja

Serviços como Restaurantes, Parques, academias, salões de beleza, shoppings, concessionárias, escritórios, podem funcionar com expediente de até 8 horas diárias. O atendimento presencial deve ser encerrado às 20h em todos os setores.

A venda de bebidas alcoólicas só pode ocorrer entre 6h e 20h em todos os 645 municípios paulistas.