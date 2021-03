Campos do Jordão e SP entra na Fase Emergencial com Novas Medidas de restrição no combate à Covid-19

No início da tarde desta quinta, 11 de março, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, reuniu a imprensa para divulgar novas medidas de combate à Covid-19.

Conforme informado pelo Governador, desde março do ano passado sua missão tem sido preservar vidas, e que está triste em anunciar as novas medidas.

Doria anunciou a chamada Fase Emergencial, que terá início dia 15 de março, com previsão para acontecer até dia 30 de março de 2021.

Nesta fase, fica proibida a retirada de produtos (take away) de todos os setores. Lojas de materiais de construção não devem funcionar, assim como celebrações religiosas coletivas e atividades esportivas coletivas.

Também não será autorizada a entrega de alimentos e produtos ao cliente no estabelecimento comercial.

O teletrabalho deve ser obrigatório para todas atividades administrativas não essenciais.

Toque de recolher e proibições de circulação

O Toque de recolher deverá acontecer entre 20h e 5h neste período.

Na fase Emergencial, também está proibido em todo Estado de São Paulo, o uso de praias e parques. Além de ser proibido qualquer tipo de aglomeração em todos espaços.

O uso de máscara deve ser realizado tanto em ambientes externos como internos

Aumento de casos

Segundo informou o secretário de saúde Jean Gorinchteyn, vários hospitais estão com 100% da taxa de ocupação. Em todo Estado 87,6% dos leitos de UTI estão ocupados. Gorinchteyn disse ainda que a população mais jovem está comprometida com a variação do vírus Covid-19.

Durante a manhã, em vídeo publicado nas redes sociais, Dória afirmou que foi eleito para governar o Estado para os cidadãos e não para ele mesmo. E que tomará as medidas necessárias, mesmo que custe sua popularidade.