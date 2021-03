Outono 2021 em Campos do Jordão um convite à renovação

Aqui no hemisfério sul o outono se inicia geralmente nos dias 20 ou 21 de março, nesse ano de 2021 o outono teve seu início no último dia 20. Com a chegada da estação, as temperaturas começam a cair, nos remetendo a um momento de transição e renovação.

É neste momento que a natureza troca suas cores e a região da serra anuncia visualmente estas mudanças. O primeiro anúncio da chegada do outono vem das folhas dos plátanos. Espalhadas nas principais avenidas da cidade, as folhas destas grandes árvores ganham cores amareladas e começam a cair pelas ruas e calçadas, formando paisagens dignas de filmes.

Os trilhos do bonde também ficam cheios destas cores e ganham ares ainda mais europeus, transformando as paisagens em belíssimos cartões postais. Quem sobe a serra no outono é presenteado com cenas incríveis, que fazem de Campos do Jordão um lugar cheio de magia e romance.

Além das árvores coloridas, a estação também anuncia a chegada do frio, que traz um alívio para quem adora as baixas temperaturas, já que os dias vão ficando menores e as noites maiores, passando por uma gradativa redução da luz solar diária ao longo dos dias.

Algumas características são peculiares ao outono, entre elas podemos destacar: temperatura ameno, chuvas com menor frequência, aumento nas ventanias e nevoeiros, diminuição da umidade do ar, diversas espécies de plantas frutificam, como por exemplo as araucárias, além é claro queda das folhas das árvores sazonais como as plátanos.

Nesse ano de 2021 em especial durante o mês de março até o dia 11 de Abril de 2021 em virtude da pandemia, estamos na fase emergencial do Plano São Paulo, o qual permite apenas o funcionamento do comércio tido como essencial, restaurantes e demais comércios só podem trabalhar no sistema de delivery ou drive thru, já as pousadas e hotéis podem funcionar mas com restrições.

Diante de toda essa situação com muita fé, esperamos que as medidas sanitárias funcionem, que a população seja vacinada o quanto antes, para que paraísos como Campos do Jordão, possam ser contemplados em qualquer estação do ano.