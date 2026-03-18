Campos do Jordão recebe Prêmio Excelência Educacional

Premiação ocorreu no Memorial da América Latina, em São Paulo - Foto Governo de SP

Campos do Jordão é um dos destaques do Prêmio Excelência Educacional oferecido pelo Governo de São Paulo. A cidade foi premiada pelo resultado obtido em 2025 no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), uma iniciativa do programa Alfabetiza Juntos que reconhece o empenho das prefeituras paulistas na melhoria da educação básica.

411 municípios foram contemplados pela melhora do desempenho dos alunos do Ensino Fundamental, que nos anos iniciais fecharam matemática com média de 180,1 pontos, uma evolução de 15 pontos em relação a 2023. Em Língua Portuguesa, as turmas do 2º ano também superaram em 7,3 pontos a média anterior, obtendo 178,4 pontos em 2025.

Ainda em matemática, os alunos do 5º ano elevaram a média em 9,8 pontos, passando de 213,7 pontos em 2023 para 223,5 pontos em 2025. Em Língua Portuguesa, a média subiu de 199,9 pontos para 205,5 pontos.

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Evolução na alfabetização

Campos do Jordão e os demais municípios premiados também se destacaram em alfabetização. Segundo a avaliação do SARESP, 76,5% dos alunos foram considerados fluentes em leitura, ou seja, três em cada quatro crianças já sabem ler aos sete anos de idade. “Esse prêmio é nosso graças à dedicação de todos os profissionais da educação”, comemorou o prefeito, Carlos Eduardo (Caê).

A premiação já havia sido concedida à estância em 2025. A secretária de Educação, Heidy Gonzalez Teixeira da Costa, dedicou a segunda conquista seguida a todos os educadores. “Parabéns à equipe de Campos do Jordão, aos profissionais da educação que tanto se empenham para alfabetizar os nossos alunos na idade certa”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou a importância dos R$ 32,5 milhões investidos na melhoria da aprendizagem para a formação das crianças. “Vamos preparar esses estudantes com ferramentas para eles crescerem. Teremos, lá na frente, pessoas muito bem-sucedidas e bem formadas, com competências importantes nesse mundo em rápida transformação”, afirmou.