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Feriado em São José dos Campos tem show do Inimigos da HP e promete lotar a Toka nesta quinta

Pagode, clima de festa e público de toda a região devem marcar o evento desta quinta (19), com apresentação de um dos grupos mais populares do Brasil

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 19/03/2026 11:30

O feriado desta quinta-feira (19) deve movimentar São José dos Campos com um dos eventos mais aguardados da semana. O grupo Inimigos da HP é a principal atração da programação especial da Toka, tradicional casa de shows da cidade, que abre as portas a partir das 15h com expectativa de público elevado.

Conhecido pelo estilo animado e pela forte conexão com o público, o grupo chega embalado por uma carreira sólida no pagode nacional. Com mais de duas décadas de estrada, o Inimigos da HP segue como referência no gênero, reunindo fãs de diferentes gerações em apresentações que se transformam em verdadeiras celebrações.

Clássicos que atravessam gerações

No repertório, não devem faltar sucessos que marcaram época e continuam presentes nas playlists dos brasileiros. Entre eles estão “Toca um Samba Aí”, “Musa da Praia” e “Nosso Filme”, músicas que ajudaram a consolidar o grupo entre os principais nomes do pagode no país.

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A energia dos shows é um dos pontos altos das apresentações. Com interação constante, o grupo costuma transformar cada evento em uma grande roda de samba, mantendo o público envolvido do início ao fim.

Toka se firma como palco de grandes eventos

A escolha da Toka para receber o show reforça o posicionamento da casa como um dos principais polos de entretenimento de São José dos Campos e região. Nos últimos anos, o espaço vem ampliando sua agenda com atrações de destaque nacional, especialmente em datas estratégicas como feriados.

Eventos como o desta quinta reforçam o potencial da cidade em atrair público não apenas local, mas também visitantes de cidades vizinhas do Vale do Paraíba, incluindo Taubaté e Campos do Jordão.

Últimos ingressos e expectativa de casa cheia

Os ingressos ainda estão disponíveis de forma online, mas a procura é alta. A organização trabalha com expectativa de casa cheia, impulsionada pelo feriado e pela popularidade do grupo.

Para quem busca uma programação animada e com clima de festa, a apresentação do Inimigos da HP surge como uma das principais opções da região neste dia 19.

A recomendação é garantir o ingresso com antecedência e chegar cedo para aproveitar toda a programação preparada pela casa.

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