Horto de Campos do Jordão terá bolo de 8,5 metros e programação especial pelos 85 anos

Campos do Jordão já se prepara para uma das celebrações mais aguardadas do mês. Nos dias 28 e 29 de março, o Horto Florestal comemora 85 anos com uma programação especial que inclui caminhada temática, atrações culturais e um dos destaques mais esperados: um bolo comemorativo de 8,5 metros.

Criado em 1941, o Parque Estadual de Campos do Jordão é uma das principais áreas de conservação da Serra da Mantiqueira e um dos destinos mais visitados da região, reunindo trilhas, natureza e experiências que fazem parte da memória de moradores e turistas .

Caminhada especial abre a programação e tem vagas limitadas

A programação começa no sábado (28) com a Caminhada de Páscoa pela Trilha da Cachoeira, uma experiência guiada em meio à natureza que promete atrair participantes em busca de contato direto com o ambiente do parque.

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A atividade terá apenas 100 vagas, e os inscritos receberão um colete comemorativo exclusivo. O valor da inscrição inclui o acesso ao parque, e a realização da caminhada está sujeita às condições climáticas .

Ao longo do dia, o público também poderá aproveitar:

Feira de expositores com produtos do Vale do Paraíba

Música ao vivo

Atividades ao ar livre em meio à natureza

Experiências para toda a família

Bolo de 8,5 metros marca momento mais esperado da celebração

Um dos pontos altos do evento será o tradicional "Parabéns para o Parque", que acontece no sábado à tarde. Neste ano, a comemoração ganha ainda mais destaque com a preparação de um bolo de 8,5 metros, simbolizando os 85 anos de história do Horto.

A ação reforça o vínculo entre o parque e seus visitantes, transformando a celebração em um momento coletivo de conexão com a natureza e com a história de Campos do Jordão.

No domingo (29), a programação continua com feira de expositores e apresentações musicais, mantendo o movimento no parque ao longo de todo o fim de semana.

Campanha convida visitantes a contarem suas histórias

Como parte das comemorações, o parque promove a campanha "Conte sua História – Horto faz 85", que convida o público a compartilhar experiências vividas no local.

Para participar, é necessário gravar um vídeo contando uma história relacionada ao parque e publicar no Instagram em colaboração com o perfil oficial, utilizando a hashtag #Hortofaz85.

O conteúdo com maior engajamento será premiado com uma experiência especial no parque. O prazo para participação vai até 26 de março, às 12h .

Evento integra programação de Páscoa em Campos do Jordão

A celebração dos 85 anos do Horto faz parte da programação especial de março em Campos do Jordão, dentro do calendário das "Páscoas de Campos do Jordão", que reúne diversas atrações temáticas ao longo do mês.

A proposta é ampliar o fluxo turístico na cidade neste período, oferecendo experiências que vão além do inverno e valorizam o contato com a natureza, a cultura local e a gastronomia.

Patrimônio natural e símbolo de Campos do Jordão

Mais do que um ponto turístico, o Horto Florestal é um dos principais patrimônios ambientais da Serra da Mantiqueira. Ao longo de décadas, o parque se consolidou como espaço de lazer, educação ambiental e preservação.

A comemoração dos 85 anos reforça esse legado e convida moradores e visitantes a viverem novas experiências em um dos cenários mais emblemáticos de Campos do Jordão — agora com ainda mais motivos para visitar.