Nada como viajar com a tranquilidade de saber que seu pet estará com você. Confira aqui 10 dicas de Restaurantes, Hotéis e Pousadas pet Friendly em Campos do Jordão e reserve já sua vaga para curtir junto com seu amigo de quatro patas!

Hospedagem pet friendly em Campos do Jordão

Um dos destinos mais queridos para turismo no Brasil, Campos do Jordão encanta tanto pela riqueza das paisagens naturais quanto pela bela arquitetura com um toque alemão. Diferentemente de outros lugares, a cidade é acolhedora também com os animais: são aproximadamente 150 opções de hospedagem pet friendly em Campos do Jordão.

Também conhecida como a Suíca Brasileira, Campos é famosa por sua rede hoteleira charmosa e aconchegante, além de ostentar uma vasta gama de opções em restaurantes, atraente para quem busca um turismo gastronômico. A boa notícia é que tanto hotéis e pousadas como restaurantes por aqui acolhem bem os pets. Assim, programar sua viagem para essa deslumbrante localidade no coração do Sudeste brasileiro não podia ser mais fácil.

Para facilitar seu planejamento, trazemos abaixo uma lista de alternativas de hospedagem pet friendly em Campos do Jordão.

Hotéis e pousadas pet friendly em Campos do Jordão

Com mais de 140 hotéis e pousadas pet friendly em Campos do Jordão, escolher sua hospedagem para viajar com seu animalzinho não poderia ser mais tranquilo.

Afinal, aqui tem opções para todos os gostos e orçamentos.

Assim, malas feitas, pet pronto para a viagem, diárias reservadas e é hora de colocar o pé na estrada.

Se você busca uma alternativa mais luxuosa, com as vantagens de um hotel 5 estrelas, aqui vai uma lista de hotéis e pousadas onde não só você como também seu pet terão um tratamento privilegiado:

Villa D’Biagy Premium;

Hotel Toriba;

Villa Casato Residenza Boutique;

Surya-Pan.

Mas se deseja um bom custo-benefício, com hospedagem de qualidade e preços mais intermediários, vale conferir as pousadas que separamos para você e seu bichinho:

Pousada Grandchamp;

Pousada Uma Ilha na Montanha;

Pousada Campos de Provence;

Pousada Campos dos Holandeses.

Pousada La Toscana;

E, para um pacote mais econômico, recomendamos:

Pousada Recanto dos Sonhos.

Independente do valor, no entanto, os hotéis e pousadas de Campos do Jordão nunca deixam a desejar na qualidade: dos mais simples aos mais luxuosos, bem-estar e hospitalidade são garantidos.

Restaurantes

Agora você já chegou de viagem, se instalou no hotel, desfez as malas e sentiu bater aquela fome. E aí vem a dúvida: será que vai ser difícil encontrar restaurantes pet friendly em Campos do Jordão?

Olha para seu pet e o coração aperta: vai ter que deixar o bichinho no hotel enquanto passeia pelas deliciosas ruas da cidade e conhece seus restaurantes?

De forma nenhuma!

Campos é um destino bastante privilegiado para quem gosta de viajar com o pet. Aqui, seu animalzinho de estimação é realmente bem-vindo!

Além de ser tranquilo caminhar pelas ruas da cidade com seu pet, sem experimentar hostilidade de moradores ou de outros turistas, em muitos restaurantes não há restrições para seu amigo de quatro patas. Basta chegar e se acomodar numa mesa externa.

Apesar disso, alguns são especialmente acolhedores. Por isso, separamos para você uma lista muto especial de restaurantes pet friendly em Campos do Jordão:

We Lounge;

Villa Gourmet;

Villa di Phoenix;

Cantinho da Serra;

Safari Restaurantes e Bar;

Badeb Baden;

La Gália Restaurante;

Boteco do Vinho;

Moringa Mantiqueira;

Restaurante Alquimia.

Nestes deliciosos restaurantes, você poderá experimentar cardápios variados com as gostosuras da culinária local em Espaços Pet Friendly como aconchegantes deques e varandas cobertas.

Vale a pena conferir!