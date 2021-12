Reabertura do Palácio Boa Vista em Campos do Jordão

Um pouco de história

O Palácio Boa Vista foi inaugurado em 21 de julho de 1964 pelo então governador Adhemar de Barros para servir de residência de inverno do Governador. Em 1970 foi declarado monumento de visitação pública e transformado em um centro cultural, mas sem prejuízo de sua finalidade principal: Sede de inverno do Governo Estadual.

Por sugestão de Adhemar de Barros ao projeto arquitetônico do polonês Georg Przyrembel, possui caráter de estilo eclético na fachada atual, inspirado no estilo Maria Tudor. O Palácio da Boa Vista localiza-se no alto de uma colina, o que permite que seja avistado de diversos bairros de Campos do Jordão, com sua atmosfera bucólica e arquitetura inspirada nos castelos europeus.

Um tour pelo Palácio Boa vista

Rodeada de muito verde, obras de arte e 3,2 mil metros quadrados de construção, o tour passa pelos principais cômodos da residência. Lá encontramos uma belíssima construção rodeada de muito verde, obras de arte de artistas como Tarsila do Amaral e Candido Portinari, além de objetos e mobiliários dos séculos XVII, XVIII e XIX.

Seus 105 aposentos abrigam mais de 1.800 obras de arte, do Modernismo ao abstracionismo, e com destaque para um conjunto de 8 raras e valiosas pinturas além de mobiliário, tapeçarias, louçaria e prataria catalogada.

No Pátio Interno do Palácio, há um amplo espaço ao ar livre, ideal para eventos culturais, corporativos, sociais e educacionais. Um ambiente encantador, com a jardinagem impecável e agradável.

Já o Salão Nobre, observa-se uma incrível riqueza de detalhes arquitetônicos, com piano e lareira. Ideal para casamentos, cerimônias, eventos etc.

Há uma sala de banquetes, perfeita para diversos tipos de reuniões e jantares elegantes. Com um ambiente de extremo requinte e refinado, possui uma mesa clássica de jantar retangular com 18 cadeiras e inúmeras obras de arte.

Na sala de estar, perfeita para encontros e momentos descontraídos, é um átrio ricamente mobiliado com sofás, poltronas, assentos confortáveis e obras de arte. Pode sediar evento ou servir como apoio a eventos realizados em outras dependências. Local destinado a espera ou descontração.

Capela São Pedro Apóstolo

“A Capela é mágica”

Foi Paulo Mendes da Rocha, vencedor do projeto em um concurso público que idealizou a arquitetura.

Uma estrutura íntegra de concreto armado, com as paredes de vidro, permitindo que o público visualize a paisagem da região. Nos vidros, os reflexos do céu, do próprio público e das apresentações confundem quem está dentro (e fora) da capela. Não é possível saber o que é real e o que é imagem refletida. Toda a nave reflete sobre um espelho d´água onde está o batistério, aumentando ainda mais a ilusão.

Palácio Boa Vista de portas abertas

O Palácio Boa Vista pode ser visitado com guia monitorado em horários pré-determinados e agendados.

Visitas: o Palácio Boa Vista fica aberto ao público de 4ª a domingo, no horário das 10:00 às 12:00, com permanência até as 12:30, e das 14:00 às 17:00 com permanência até as 17:30 e em grupos de até 25 pessoas.

Todas as visitas são monitoradas e acompanhadas por educadores.

Curiosidade: durante a visita, não deixe de reparar no uniforme dos policiais militares inspirado na polícia montada canadense, que só é usado no Palácio e na capela de São Pedro Apóstolo.

Informações úteis

Acessibilidade: possui acesso para o deslocamento de portadores de necessidades especiais;

Estacionamento: gratuito disponível no local;

Endereço: Rua Adhemar de Barros, 3100 – Vila Alto da Boa Vista;

Horário: aberto à visitação de quarta a domingo e feriados, das 10 às 12h e das 14 às 17h. Os visitantes são atendidos por ordem de chegada na fila, em grupos de até 25 integrantes;

Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio. Antes da sua visita, confirme os dados com o destino, para evitar imprevistos.

Como chegar

Av. Dr. Adhemar de Barros, 3001, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Telefone: (12) 3662 1122