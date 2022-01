Chuva Adia Jogos do IPG Open de Tênis em Campos do Jordão

Choveu ininterruptamente em Campos do Jordão neste domingo (3), impedindo assim a realização dos jogos do torneio qualifying IPG OPEN DE TÊNIS, que deveriam ter iniciado às nove horas, no Tênis Clube Campos do Jordão.

Sem poder jogar, os tenistas aproveitaram a parte da manhã para acompanhar a decisão do Australian Open, e a grande vitória do espanhol Rafael Nadal sobre o russo Daniel Medvedev, por 2/6, 6/7, 6/4, 6/4 e 7/5, em 5 horas e 24 minutos.

Devido as chuvas os jogos foram transferidos para esta segunda(31).

Neste domingo, às 14h00 horas, o árbitro geral Luiz Parada fez o sorteio da chave principal, deixando oito vagas em aberto para inclusão dos jogadores do torneio qualifying.

O IPG OPEN DE TÊNIS distribuirá premiação de 25 mil dólares e termina no próximo domingo, com a grande final, às 13h00. As semifinais e final serão transmitidas pela SPORTV. O torneio tem patrocínio do banco BV e apoio de Trousseau e Wilson.