Programação 1º Festival de Verão de Campos do Jordão nos dias 28, 29 e 20 de Janeiro

No último dia 22 de janeiro, teve início o 1º Festival de Verão de Campos do Jordão, no fim de semana de estreia do festival, turistas que visitaram Campos do Jordão, puderam contar com uma rica programação cultural, nos palcos do Parque Capivari, Palácio Boa Vista e Auditório Claudio Santoro.

Toda a programação do festival está disponível na Agenda NetCampos (https://www.netcampos.com/agenda-campos-do-jordao), e para aqueles que não podem estar na cidade, é possível acompanhar as transmissões pela internet, diretamente pelo canal do Youtube do Festival de Campos do Jordão.

Confira a programação do festival para quem vai estar em Campos do Jordão nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. o Festival de Verão de Campos do Jordão, será realizado até o dia 13 de fevereiro de 2022.

Os ingressos para o Festival podem ser adquiridos em: https://festivalcamposdojordao.byinti.com/

Sexta-Feira, 28 de Janeiro de 2022

20H – AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

João Bosco voz e violão

Kiko Freitas bateria

Guto Wirtti contrabaixo

Ricardo Silveira guitarra

JOÃO BOSCO

Bala com Bala (1)

O Mestre-sala dos Mares (1)

Abricó-de-macaco (2)

Sinhá (3)

Nação (1)

Incompatibilidade de Gênios (1)

Odilê Odilá (4)

Mano que Zuera (2)

Genesis/ O Ronco da Cuíca (1)

Tarde (5)

Fotografia (6)

Desenho de Giz (7)

Memória da Pele (8)

Jade

Quando o Amor acontece (7)

Coisa Feita (1)

Linha de Passe (1)

Corsário (1)

Papel Maché (9)

O Bêbado e a Equilibrista (1)

Kid Cavaquinho (1)

com Aldir Blanc

com Francisco Bosco

com Chico Buarque

com Martinho da Vila

Milton Nascimento

Tom Jobim

com Abel Silva

com Waly Salomão e Antonio Cícero

com Capinam

21H – PALÁCIO BOA VISTA

MARIA FERNANDA RIBEIRO percussão

RUBÉN ZÚÑIGA percussão

RICARDO BOLOGNA percussão

RODRIGO CLETO percussão



ELLIOT COLE

Postludes nº 1 e 6



NAILOR PROVETA clarinete

ALESSANDRO PENEZZI violão de 7 cordas

MILTON MORI bandolim

DANIEL D’ALCANTARA trompete

JOSUÉ DOS SANTOS sax tenor



Velha Amizade

ALESSANDRO PENEZZI

Jeringonça

ALESSANDRO PENEZZI / NAILOR PROVETA

Choro A3vido

JACOB DO BANDOLIM

Pérolas

ALTAMIRO CARRILHO

Deixa o breque pra mim

MILTON MORI

Saudades de Radamés

JACOB DO BANDOLIM

Gostosinho (arr. Edson Alves)

JACOB DO BANDOLIM

Simplicidade (arr. Edson Alves)

NELSON ALVES

Serpentina

PIXINGUINHA

Displicente

MILTON MORI

Um chorinho pro João Macacão

BENEDITO LACERDA / JOSÉ FERREIRA RAMOS

Dinorá

ANA LUZ percussão

MARIA FERNANDA RIBEIRO percussão

RODRIGO CLETO percussão

RUBÉN ZÚÑIGA percussão

STEVE REICH

Drumming: Bongôs

*Programação sujeita a alterações



Nesta apresentação haverá venda de alimentos e bebidas dentro do Palácio Boa Vista. O consumo deverá respeitar todas as regras de sinalização do espaço, visando a segurança do público, dos artistas e da equipe técnica.

Sábado, 29 de Janeiro de 2022

11H – PALÁCIO BOA VISTA

SEXTETO AURUM

LUIZ GABRIEL trompete e flugelhorn

GUILHERME CARVALHO saxofone

RENAN SALDANHA trombone

ANDRÉ KUSMITCH piano

GUSTAVO FONSECA contrabaixo

VINICIUS TEIXEIRA bateria



ION MUNIZ

Arrocho na Boca (arr. Idriss Boudrioua)

DIEGO GARBIN

Morro da Urca

TÂNIA MARIA

Yatra Ta (arr. Ramon Medina)

FILÓ MACHADO / JOSÉ NETO / DJAVAN

Jogral (arr. Luiz Gabriel)

ARISMAR DO ESPÍRITO SANTO

Tira a mão de mim (arr. Renan Saldanha)

JOÃO DONATO / LYSIAS ÊNIO

Até quem sabe (arr. Luiz Gabriel)

JOÃO DONATO

Sambou sambou (arr. Luiz Gabriel)

JOÃO DONATO / GILBERTO GIL

Bananeira (arr. Guilherme Carvalho)

11H – PARQUE CAPIVARI

Desvio

Leonardo Gorosito percussão

Rafael Alberto percussão

Leonardo GOROSITO / Rafael ALBERTO

Ao Léu

Ímã

Leonardo GOROSITO

Nação

Leonardo GOROSITO / Rafael ALBERTO

Folhagens

Leonardo GOROSITO

Incursão

Cascas

Rafael ALBERTO

Limalhas

Jogo De Pandeiro

Fandangueiro

Entrada livre – sem distribuição de ingressos.

16H – PALÁCIO BOA VISTA

ARTISTAS DO FESTIVAL

PALOMA PITAYA violino

YOHANNA ALVES viola



ANDREIA PINTO CORREIA

Três Quadros de Vieira da Silva/ Fragmentos Múltiplos



CARLOS EDUARDO GOMES flauta

TORU TAKEMITSU

Voice

PALOMA PITAYA violino



PALOMA PITAYA

Três Caprichos

7. Capricho Maracatu

3. Capricho Choro

13. Capricho Forró



VITOR CONSTANTINO flauta

RAFAEL ALBERTINI violino

THIAGO LEITE violão

THEA MUSGRAVE

Sonata for Three



GABRIEL TRETTEL trombone

ENRIQUE CRESPO

Improvisação nº 1

THIAGO LEITE violão

LEO BROUWER

La Espiral Eterna

LUCAS ESPÍRITO SANTO trompete

WELLINGTON DE SOUSA trompete

RAPHAEL RESENDE trompa

RAFAEL XAVIER trompa

GABRIEL TRETTEL trombone

FELIPE SOBRAL SCHMIDT trombone

PAUL HINDEMITH

Plöner Musiktag: Morgenmusik

19H – PARQUE CAPIVARI

São Paulo Big Band

João Bosco

João BOSCO / Aldir BLANC

Bala com Bala

Coisa Feita

Pret-à-Porter de Tafetá

Linha de Passe

Incompatibilidade de Gênios

Corsário

João BOSCO

Jade

Entrada livre – sem distribuição de ingressos

21H – AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

Mário Laginha e Maria João

Maria JOÃO / Mário LAGINHA

Parrots and Lions

Chão da Terra

This Time

Nholonge Yamina

Cair do Céu

Flor

A Lua Partida ao Meio

Mário LAGINHA

Há Gente aqui

Mãos na Parede

Sweet Suite

Em tão pouco tempo escureceu tanto

21H – PALÁCIO BOA VISTA

RODRIGO CLETO percussão

MARIA FERNANDA RIBEIRO percussão



STEVE REICH

Clapping Music



*Programação sujeita a alterações



Nesta apresentação haverá venda de alimentos e bebidas dentro do Palácio Boa Vista. O consumo deverá respeitar todas as regras de sinalização do espaço, visando a segurança do público, dos artistas e da equipe técnica.

Domingo, 30 de Janeiro de 2022

11H – PALÁCIO BOA VISTA

LUCAS ESPÍRITO SANTO trompete

WELLINGTON DE SOUSA trompete

RAPHAEL RESENDE trompa

RAFAEL XAVIER trompa

GABRIEL TRETTEL trombone

FELIPE SOBRAL SCHMIDT trombone

GILSON SANTOS

Tocaia



MARIA TANGANELLI harpa

ÉDITH LEJET

Metamorfoses

CARLOS EDUARDO GOMES flauta

ITZEL MÉNDEZ MARTÍNEZ oboé

JÉSSICA GUBERT clarinete

MATEUS ALMEIDA fagote

RAPHAEL RESENDE trompa

RODRIGO BUSSAD

Nimbi – Six Bagatelles: Excertos



– Bagatelle 1: agile

– Bagatelle 2

– Bagatelle 3

– Bagatelle 4: agile e chiaro

– Bagatelle 5: lontano

– Bagatelle 6: meccanico ma leggero



MARIA FERNANDA RIBEIRO marimba

PIUS CHEUNG

Musical Moment nº 5



YOHANNA ALVES viola

ANNA CLYNE

Reveal





RICARDO BOLOGNA percussão

MARIA FERNANDA RIBEIRO percussão

RODRIGO CLETO percussão

THIERRY DE MEY

Musique de Table

11H – PARQUE CAPIVARI

“Choro XXI – O Choro Contemporâneo e suas Referências”

Mauricio Carrilho violão

Luciana Rabello cavaquinho

Paulo Aragão violão

Nailor Proveta clarinete e saxofone

Aquiles Moraes trompete

Toninho Carrasqueira flauta

Marcus Thadeu percussão

Radamés GNATTALI

Papo de Anjo (choro)

Luciana RABELLO

Maestro Papão (choro sambado )

Maurício CARRILHO

Balacochê do Cavaco (choro ímpar)

Carrasqueira flauteando (choro)

Proveta na Madrugada (choro )

Paulo ARAGÃO

Um Choro pro Cristóvão (choro lento)

Tarde em Paquetá (schottisch )

Maurício CARRILHO / Cristóvão BASTOS

Polca do Jequitibá (polca)

Maurício CARRILHO

Canto de Guerra (choro sambado)

Nailor PROVETA

Rua Bernardino de Campos 635 (valsa)

Luciana RABELLO

Velhos Chorões (choro varandão)

Aquiles MORAES

Relembrando Pedroca (choro)

Maurício CARRILHO

Pândego (choro)

Jayme FLORENCE

Arranca Toco (choro)

Entrada livre – sem distribuição de ingressos.

15H – PARQUE CAPIVARI

Sujeito a Guincho

Diogo Maia clarinete e clarone

Edmilson Nery clarinete

Luca Raele clarinete

Luis Afonso Montanha clarone

Sérgio Burgani clarinete

Mônica Salmaso voz (participação especial)

Giuseppe TORELLI

Una Pastorale Per Il Santissimo Natale, Op.8 Nº 6 (Arranjo Diogo Maia)

Wolfgang Amadeus MOZART

Serenata Nº 10 – Gran Partita: Adagio (Transcrição Luca Raele)

Heitor VILLA-LOBOS

Choros Nº 1 (Arranjo Diogo Maia)

Nelson AYRES

Valsa Para Um Dia De Chuva

José Miguel WISNIK & Luis TATIT

Baião De 4 Toques (Arranjo Luca Raele)

Luca RAELE

Sim Não Porquê

Paulinho DA VIOLA

Choro Negro (Arranjo Nelson Ayres)

Luca RAELE

Quinteto Para 2 Clarinetas e ½

Ernesto NAZARETH & Luca RAELE

Ouro Sobre Azul

Luca RAELE

Stretch Blue

Cícero NUNES & Sebastião FONSECA

Cidade Lagoa (Arranjo Luca Raele)

GORDURINHA & Almira CASTILHO

Chiclete Com Banana (Arranjo Maurício Carrilho)

Entrada livre – sem distribuição de ingressos.

16H – PALÁCIO BOA VISTA

17H – AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

THIAGO AMUD



THIAGO AMUD

Graça

Mar de minha Mãe

Candeeiro, Mariposa

Noiva das Ondas com MARCELO SANDMANN

Papoula Brava

Cantilena Alada

Calunga e Sebastião

Oração à Cobra Grande com LUIZA BRINA

E a galera ria

Brasileia com GUINGA

Estigma

Chega de Retranca

Levante Sul

História da Revolução Caraíba

Mães



Para assistir aos concertos no Auditório Cláudio Santoro e no Palácio Boa Vista, de acordo com a Resolução SS (SP) Nº 166, de 04.11.2021, estou ciente que devo apresentar o comprovante de vacinação contra o Coronavírus — duas doses ou dose única. Caso eu tenha tomado apenas a primeira dose da vacina, estou igualmente ciente de que devo apresentar o comprovante juntamente com o resultado negativo para Covid-19 do tipo PCR (feito até 48h antes) ou antígeno (24h antes). Para os não elegíveis para vacinação, deve ser apresentado o resultado negativo para Covid-19 do tipo PCR (até 48h) ou antígeno (até 24h). O não cumprimento das normas sujeitará o infrator às medidas previstas na legislação sanitária.