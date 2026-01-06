Conteúdo oferecido por:

Patinetes elétricos chegam como meio de transporte alternativo

Serviço estreia em Campos do Jordão com foco na mobilidade urbana

por: Redação ( 2 dias atrás ) - Atualizado: 06/01/2026 17:37
Patinetes elétricos estão disponíveis desde o trevo do Santa Cruz até Capivari - Foto @correianews

Os patinetes elétricos já estão disponíveis em Campos do Jordão, uma forma prática e sustentável de se deslocar pela estância com rapidez e economia. O serviço é administrado pela empresa JET, que atua em várias cidades brasileiras oferecendo uma opção inovadora de mobilidade urbana para moradores e turistas.

Os patinetes estão distribuídos ao longo da ciclovia, desde o o trevo da Vila Santa Cruz até Vila Capivari. Em breve também estarão disponíveis no portal de entrada da cidade. A utilização é restrita ao eixo central de Campos do Jordão. O sistema de GPS controla a área de uso e também limita a velocidade máxima em 20 km/h.

Por que utilizar os patinetes elétricos?

Campos do Jordão é um dos principais destinos turísticos do Brasil e o reflexo disso é visto no trânsito, que fica lento e congestionado principalmente durante o inverno. Com os patinetes eletrônicos, mesmo nos dias de grande movimento os deslocamentos são mais rápidos. Outra vantagem é a economia, com recargas de baixo custo em relação ao preço dos combustíveis e do transporte público, além, claro, de não poluir o meio ambiente.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Eles são leves, não exigem carteira de habilitação e são facilmente ativados em qualquer ponto da cidade. Além disso, também proporcionam contato direto com a natureza. Para garantir a segurança, recomenda-se muita atenção nos cruzamentos e também o uso de capacete.

O acesso aos patinetes é feito pelo aplicativo JET, que está disponível para Android e IOS. Depois de baixá-lo, basta cadastrar um número de telefone e escolher o modo de cobrança, que pode ser cartão de crédito ou Pix. Em seguida é só localizar o mais próximo no mapa e escanear o QRCode no guidão com a câmera do celular.

Os valores variam de acordo com o tempo de utilização. Confira aqui a tabela

“É só baixar o aplicativo e aproveitar", afirmou o prefeito Carlos Eduardo (Caê), ressaltando que os patinetes só podem circular na ciclovia. “Agora mais do que nunca pedimos para todos os pedestres colaborarem e só caminharem ou correrem nas calçadas”.

Links Patrocinados

Pousada Campos dos Holandeses
Localizada em dos mais lindos bairros de Campos, a mais nova pousada foi planejada pa...
Pousada Cheverny
Todas as suítes dispõem de aquecimento, cama tipo Box Spring King, frigobar, TV LCD e...
Art Lodge Campos do Jordão
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 09/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 10/01/2026
Férias Legal – Campos do Jordão

Férias Legal – Campos do Jordão

As férias chegaram, e vieram cheias de movimento, alegria e saúde! É tempo de brincar, a...

Quando: 12/01/2026
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 16/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 17/01/2026
Férias Legal – Campos do Jordão

Férias Legal – Campos do Jordão

As férias chegaram, e vieram cheias de movimento, alegria e saúde! É tempo de brincar, a...

Quando: 19/01/2026