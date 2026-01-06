Patinetes elétricos chegam como meio de transporte alternativo

Patinetes elétricos estão disponíveis desde o trevo do Santa Cruz até Capivari - Foto @correianews

Os patinetes elétricos já estão disponíveis em Campos do Jordão, uma forma prática e sustentável de se deslocar pela estância com rapidez e economia. O serviço é administrado pela empresa JET, que atua em várias cidades brasileiras oferecendo uma opção inovadora de mobilidade urbana para moradores e turistas.

Os patinetes estão distribuídos ao longo da ciclovia, desde o o trevo da Vila Santa Cruz até Vila Capivari. Em breve também estarão disponíveis no portal de entrada da cidade. A utilização é restrita ao eixo central de Campos do Jordão. O sistema de GPS controla a área de uso e também limita a velocidade máxima em 20 km/h.

Por que utilizar os patinetes elétricos?

Campos do Jordão é um dos principais destinos turísticos do Brasil e o reflexo disso é visto no trânsito, que fica lento e congestionado principalmente durante o inverno. Com os patinetes eletrônicos, mesmo nos dias de grande movimento os deslocamentos são mais rápidos. Outra vantagem é a economia, com recargas de baixo custo em relação ao preço dos combustíveis e do transporte público, além, claro, de não poluir o meio ambiente.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Eles são leves, não exigem carteira de habilitação e são facilmente ativados em qualquer ponto da cidade. Além disso, também proporcionam contato direto com a natureza. Para garantir a segurança, recomenda-se muita atenção nos cruzamentos e também o uso de capacete.

O acesso aos patinetes é feito pelo aplicativo JET, que está disponível para Android e IOS. Depois de baixá-lo, basta cadastrar um número de telefone e escolher o modo de cobrança, que pode ser cartão de crédito ou Pix. Em seguida é só localizar o mais próximo no mapa e escanear o QRCode no guidão com a câmera do celular.

Os valores variam de acordo com o tempo de utilização. Confira aqui a tabela

“É só baixar o aplicativo e aproveitar", afirmou o prefeito Carlos Eduardo (Caê), ressaltando que os patinetes só podem circular na ciclovia. “Agora mais do que nunca pedimos para todos os pedestres colaborarem e só caminharem ou correrem nas calçadas”.