Vinicius Poit, deputado federal e pré-candidato ao Governo do Estado pelo Partido NOVO, visita Campos do Jordão nesta segunda (25)

O deputado federal e pré-candidato ao Governo do Estado pelo Partido NOVO, Vinicius Poit, estará em visita a Campos do Jordão na próxima segunda-feira (25), acompanhado do empresário da cidade Renato Bicudo, pré-candidato a deputado federal.

A agenda faz parte do ciclo “Gestão Pública Inovadora com Poit”, que tem percorrido o interior do Estado mostrando como inovar e melhorar a vida dos paulistas sem desperdiçar recursos públicos.

O objetivo, segundo o pré-candidato, é fugir das propostas habituais de governo, engessadas e dentro de um repertório repetitivo, e “apresentar uma nova visão sobre como as coisas (e a política) podem ser feitas”. A apresentação está focada nos princípios do empreendedorismo, destacando os conceitos da ousadia, cooperação e inovação.

PROGRAMAÇÃO – A visita inclui encontro e almoço com empresários e comerciantes no Hotel Boutique Quebra-Noz. A pauta conta com temas regionais, como o potencial econômico de Campos do Jordão e da Serra da Mantiqueira diante de um novo momento para o turismo nacional.

Além disso, os pré-candidatos aproveitam a oportunidade para debaterem suas principais propostas. “Vamos abordar temas como educação profissionalizante, segurança pública, digitalização e integração do sistema público de saúde, dentre outras de extrema importância não apenas para a região, mas para todos os brasileiros”, ressalta Bicudo.

SOBRE OS PRÉ-CANDIDATOS

Vinicius Poit – Estreou na política em 2018, como o 12º candidato a receber mais votos na eleição para deputado federal por São Paulo– 207.118 votos– e está entre os dez melhores parlamentares do país, segundo o Ranking dos Políticos. Empreendedor, entusiasta e inovador, tem como lema a transparência.

Renato Bicudo – Empresário no setor de produção de azeite orgânico e turismo rural em Campos do Jordão, desenvolve parceria de pesquisas junto à Embrapa (pinhão), atua ativamente nas diretorias de instituições de classe ligadas ao turismo e empresariado da cidade e como voluntário de entidades sociais. É formado em engenharia agronômica e administração de empresas.