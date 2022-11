Hotel Quebra-Noz Campos do Jordão promove “Nossas Raízes” com Yassir Chediak neste sábado (12)

O Hotel Boutique Quebra-Noz em Campos do Jordão/SP promove, neste sábado (12), a partir das 21h, o evento “Nossas Raízes – Experiência gastronômica com roda de viola” com o violeiro, compositor e cantor Yassir Chediak. A programação inclui ainda uma experiência gastronômica inesquecível, com direito a todo o requinte e visual deslumbrante da Mantiqueira.

Charmoso, confortável e rodeado por belas araucárias, o Quebra-Noz é o cenário perfeito para receber um dos maiores violeiros do Brasil. Yassir foi responsável pelas trilhas sonoras de viola caipira da novela Pantanal, além de um repertório recheado de clássicos — como “Tocando em frente”, “Romaria”, “Lá no pé da serra”, dentre outros.

Não à toa que o Quebra-Noz conquistou este ano o “Traveller Review Awards 2022” – premiação que consolida a excelência na hospitalidade recebida pelo hotel pelo terceiro ano consecutivo.

Os ingressos podem ser comprados pelo link oficial do evento: https://www.sympla.com.br/evento/viola-e-gastronomia-nossas-raizes-com-yassir-chediak/1726447.