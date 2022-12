Novelis se torna 100% certificada pela ASI no complexo de Pindamonhangaba (SP) e seus Centros de Coleta

A Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, acaba de certificar seu complexo de Pindamonhangaba (SP), seus 14 centros de coleta e seu centro de distribuição pela organização global Aluminium Stewardship Initiative na América do Sul. Depois de garantir o selo de Performance Standard (Desempenho), agora a empresa também conta com o reconhecimento Chain of Custody Standard (Cadeia de Custódia) para as mesmas localidades.

Para receber os certificados, a companhia passou por várias auditorias, que confirmaram que a líder em laminados e reciclagem de alumínio está em conformidade com todos os itens requisitados. O Padrão de Cadeia de Custódia (CoC) da ASI complementa o Padrão de Desempenho conquistado pela Novelis anteriormente.

Com essa certificação, a Novelis consolida sua visão de ser a empresa líder em soluções sustentáveis e inovadoras em alumínio, além de criar um vínculo entre as práticas da empresa e o fornecimento responsável de laminados, conectando fornecedores e clientes certificados.

“A Novelis vem atuando globalmente para fornecer um alumínio mais verde, o que significa que nossos esforços, em todos os países onde atuamos, estão voltados para a inovação e sustentabilidade. Ser reconhecida pela Aluminium Stewardship Initiative em todos os níveis é a certeza de que estamos trilhando o caminho certo para o nosso negócio e dos nossos clientes em uma visão de futuro mais sustentável”, reforça Francisco Pires, presidente da Novelis América do Sul.

O Padrão Cadeia de Custódia

O Padrão de Cadeia de Custódia estabelece um sistema que requer um ciclo ininterrupto de organizações com a mesma certificação. Assim que uma empresa obtém o reconhecimento de Cadeia de Custódia, ela passa a ser credenciada para receber e vender alumínio com certificado ASI CoC.

Com a certificação dos 14 centros de coleta da empresa, A Novelis passa a contar com seu próprio metal certificado, responsável por atender parte da necessidade de metal das suas operações de laminados. Os centros de coleta da Novelis são os primeiros da América do Sul a receber essa certificação.

A visão da ASI consiste em maximizar a contribuição do alumínio para uma sociedade sustentável e sua missão é reconhecer e trabalhar para promover, de maneira colaborativa, a produção, o fornecimento e a administração responsáveis do alumínio.