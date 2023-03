Desenvolve SP tem linhas de crédito específicas para projetos sustentáveis

Em uma época na qual o Brasil busca a retomada do crescimento econômico, ferramentas como a oferta de crédito ao empreendedor são muito importantes para que isso ocorra de forma sustentável. A Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo, coloca à disposição dos empreendedores e gestores públicos programas e linhas de crédito pensadas especialmente para este público, além de financiar negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população, impulsionando desta forma a economia e a geração de emprego e renda no Estado.

A Desenvolve SP fechou 2022 com um desembolso acumulado em R$ 735,7 milhões, para um total de 1.758 operações, com isso, permitiu o apoio a 68.500 empregos de 2020 a 2022. Entre os tipos de financiamentos concedidos, 61,3% foram para capital de giro, modalidade mais procurada pelos empreendedores. A linha Crédito Digital Giro Micro e Pequena (CDM) registrou o maior volume, com R$ 170,9 milhões em desembolsos. Outros 33,8% restantes foram para projetos de investimento e 4,9% para máquinas e equipamentos.

A agência também encerrou o último ano com um robusto volume de captações junto a instituições multilaterais. Os fundings obtidos junto à Corporação Andina de Fomento (CAF) — banco de desenvolvimento da América Latina — e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) agregaram mais US$ 160 milhões à carteira da agência apenas em novembro e dezembro do ano passado. A agência de fomento tem em carteira, também, captações junto à Internacional Finance Corporation (IFC), com US$ 30 milhões já internalizados para projetos de despoluição do Rio Pinheiros, e ao New Development Bank (NDB), com US$ 90 milhões para projetos voltados a água, resíduos sólidos, reciclagem, energia renovável, eficiência energética e infraestrutura urbana.

Para 2023, a previsão é de crescimento entre 30% e 35% da carteira total de R$ 2,3 bilhões, já incluídas as receitas com a gestão de R$ 3,1 bilhões de fundos de desenvolvimento de terceiros. Com isso, a agência ocupa a terceira colocação em desembolsos entre os bancos de desenvolvimento do país, com acumulado entre 2019 e 2022 de R$ 2,9 bilhões, 6.938 clientes e mais de 10 mil clientes atendidos e patrimônio líquido de R$ 2,3 bilhões, com a projeção de receber mais um R$ 1 bilhão do estado.

Comprometimento com as mulheres e uma agenda sustentável

Na semana passada, a Desenvolve SP também disponibilizou a liberação de R$ 50 milhões para financiar projetos de investimento. As linhas têm juros que variam de 2% a 6% ao ano, mais Selic, e têm carência de 36 meses e até 120 meses de prazo para pagamento. Para ser elegível a receber o crédito, a empresa deverá ser administrada por uma mulher e contará com crédito pré-aprovado de até R$ 200 mil.

A agência de fomento é a primeira desta natureza a contar com um framework de projetos sustentáveis – uma ferramenta de avaliação de projetos sob a ótica ESG. A DSP já tem uma atuação alinhada às agendas globais de desenvolvimento, especialmente com as diretrizes do Acordo de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do Estado de São Paulo, que financia o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e de municípios paulistas, e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais, financia o crescimento sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no Estado.