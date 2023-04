Smart City Business Brazil Congress 2023 reúne CEOs e prefeitos para debater as novas cidades inteligentes

Como desenvolver as novas Cidades Inteligentes no Brasil? Com a evolução de práticas e modelos disruptivos somadas a marcos tecnológicos como a entrada do 5G, a resposta a desafios persistentes dos municípios, como desemprego, criminalidade, eficiência energética, transporte, entre outros, pode ficar mais próxima. Entre os 23 e 25 de maio, o Smart City Business Brazil Congress 2023 reunirá as principais empresas de inovação, prefeitos, secretários, governadores e todo ecossistema mobilizador do segmento para uma imersão na nova visão de Smart City, que agrega tecnologias disruptivas, mas, principalmente, pessoas.

Com o tema “A nova Cidade Inteligente”, a programação contará com plenárias, painéis, conferências e reuniões estratégicas entre formuladores de políticas e gestores de cidades, operadores de infraestrutura de TI, especialistas e pensadores sobre as principais oportunidades e desafios para a implementação de um novo conceito de gerenciamento urbano. Para participar, é preciso se inscrever no site do evento, mas após cada reunião, também fica registrado um documento com os principais pontos de aprendizado para os profissionais dos diferentes setores que convergem no ecossistema de cidades inteligentes.

Programação

No primeiro dia do encontro, que acontece no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, acontecerá a entrega do Prêmio InovaCidade, que reconhece o trabalho de prefeituras, entidades e empresas que tenham causado impactos positivos, mensuráveis e reconhecidos pela sociedade. A 10ª edição da premiação é uma vitrine de bons projetos para inspirar as principais empresas de tecnologias, prefeitos, secretários, governadores e demais atores do ecossistema interessados em responder os problemas cada vez mais complexos de pequenos municípios e em grandes centros urbanos.

Na quarta-feira, painéis e reuniões estratégicas, debatem os principais desafios e oportunidades para melhorar o bem-estar social dos cidadãos nos municípios brasileiros. Dentre os temas abordados estão: as tecnologias essenciais para equipes policiais; soluções tecnológicas desenvolvidas pelas Turistechs para o desenvolvimento do turismo no Brasil; desenvolvimento econômico sustentável, economia verde e ESG; Infraestrutura de Telecom; entre outros. O evento acontece das 10h às 18h00 com programação ao longo de todo o dia.

Na quinta-feira, o ritmo de debates continua com temas e participantes de alto-nível. Com encontros que vão desde “A importância do fortalecimento dos parques tecnológicos para o desenvolvimento de soluções e sua adoção para a transformação digital nas cidades brasileiras” à “Novos serviços 5G: um foco no potencial mercado de aplicações”, a programação do dia marca o encerramento do evento. Um dos destaques será a reunião com CEOs de diversas companhias nacionais e multinacionais do ecossistema de cidades inteligentes para uma análise sobre como uma smart city pode alavancar os benefícios da colaboração entre diferentes empresas.

Palestrantes confirmados

A evolução do conceito de cidades inteligentes mostra que o ecossistema agrega mais do que tecnologias disruptivas, mas, principalmente, pessoas. Por isso, a presença de um time de palestrantes e convidados multidisciplinares congrega diferentes pontos de vista e soluções para evoluir no debate sobre smart cities. Entre alguns representantes do poder público estão: o Vice-Governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth; o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado; o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior; o prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Jr; o prefeito de Campos do Jordão, Marcelo Padovan; e o Secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri.

O Smart City Business Brazil Congress 2023 ainda contará com a presença de representantes de grandes empresas nacionais e multinacionais, como o CEO da Nokia Brasil e o CTO Latin America & Brazil da Nokia, Ailton Santos e Wilson Cardoso; Jefferson Timo, Government Vertical Manager da Hikvision Brasil; Eduardo Tude, Presidente da Teleco; Emerson Hugues, CEO da American Tower do Brasil; Leandro Garcia, Presidente do Conselho da ANCITI – Associação Nac. Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras; Monique Barros, Diretora de Regulação da Claro Brasil; entre muitos outros.

Para ter acesso à programação completa de todos os dias de evento, com horários e palestrantes confirmados, acesse o site: www.scbamerica.com

Smart City Business Brazil 2023

Data: 23 a 25 de maio

Endereço: Pro Magno Centro de Eventos – Av. Profa. Ida Kolb, 513

Inscrição: www.scbamerica.com/inscrições-scb-br23