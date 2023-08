Cidade de Aparecida ganhará complexo turístico de R$ 130 milhões

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a cerca de 170 quilômetros da capital paulista é o maior destino de turismo religioso da América Latina, e movimenta cerca de 13 milhões de visitantes ao ano, está prestes a abrigar o primeiro empreendimento hoteleiro de bandeira e padrão internacionais. O projeto está sob responsabilidade da GCS Capital, idealizadora responsável pelo empreendimento e uma das marcas upscale da Wyndham Hotels & Resorts, maior empresa de franquia hoteleira do mundo com mais de 9.100 hotéis em 95 países, foi escolhida para estampar o hotel.

O novo hotel, já batizado de Wyndham Aparecida São Paulo, contará com 187 apartamentos e terá uma localização privilegiada: ficará no topo do morro do Mirante da Santa a 130 metros de altura da Via Dutra e oferecerá vista incrível de todo o Santuário, pôr do Sol e região do Vale do Paraíba, a partir da varanda, da praça ou mesmo do rooftop. A imagem da Santa de 17 metros de altura que hoje se encontra no alto do Mirante será preservada e integrada ao projeto, estando ao centro de todo o complexo, que terá investimento inicial de R$ 130 milhões. O início das obras estão previstas já para o primeiro trimestre de 2023.

Para a Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Wyndham para a América Latina, Maria Carolina Pinheiro, “trata-se de um projeto único que vem atender a alta demanda existente nesse destino. Cada vez mais, Aparecida amplia a recepção de turistas e ter um empreendimento hoteleiro que entenda o perfil desse hóspede é fundamental.” A bandeira Wyndham, uma das 24 marcas da rede internacional, a qual será estampada no novo empreendimento, traz consigo características marcantes. E uma delas é prezar pelo alto nível de conforto aos seus hóspedes. Ao todo, são mais de 150 empreendimentos com essa marca ao redor do mundo. Em geral, são empreendimentos upscale com estrutura completa de lazer e também serviços necessários para o viajante corporativo e de negócios.

Sendo um empreendimento vinculado à Wyndham Hotels & Resorts, todos os hóspedes poderão fazer parte do Wyndham Rewards, o maior e o mais premiado programa de fidelidade do mundo, com mais de 97 milhões de membros afiliados. Com esse benefício, é possível trocar os pontos obtidos por hospedagens nos mais de 9.000 hotéis, resorts e casas de férias das marcas Wyndham Hotels & Resorts em todo o mundo.

O hotel fará parte do Complexo Turistico Mirante da Santa e vai ter ao seu entorno uma série de serviços e diferenciais com o objetivo de oferecer ao peregrino e aos turistas uma experiência ainda mais inesquecível. Além de uma moderna concepção arquitetônica, seguirá as melhores práticas de ESG, como investimento responsável e sustentabilidade. O hóspede terá um hotel pet-friendly e eco-friendly, baseado em energia limpa, neutralização de carbono e geração de benefícios para a comunidade do entorno. Um centro comercial de conveniências, com 3.000 m2 de ABL (Área Bruta Locável), incluirá lojas, uma sala de cinema para 240 pessoas e espaço kids, sendo estruturado próximo a ampla praça de alimentação e ao museu com acervo de nível mundial ligado à história do cristianismo. “A grandeza do projeto é trazer uma nova vida ao destino turístico Mirante da Santa, na cidade de Aparecida, para seus 13 milhões de turistas, devotos e moradores de toda a região do vale, neste eixo São Paulo — Rio de Janeiro. Implantar um empreendimento qualificado e referendado internacionalmente, neste porte, é também, proporcionar um produto de investimento diferenciado e singular para os nossos investidores.” destaca o CEO da GCS Capital, Charluan Gamballe Correia.

Projeto e Obra

O lançamento deste projeto já acontece neste mês de janeiro e as obras iniciam ainda no primeiro trimestre deste ano. A expectativa é que funcionamento parcial do complexo já ocorra em outubro de 2023 e ao longo dos meses subsequentes os demais serviços passem a funcionar gradualmente. A conclusão do projeto está prevista para dezembro de 2024. A concepção do hotel foi definida para que o empreendimento possa ser usado também em formato de multipropriedade com VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 430 milhões.

Sobre a GCS Capital

GCS Capital é uma gestora de recursos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com certificações na ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e signatária do PRI (Principles for Responsible Investment), Iniciativa Financeira do Programa da ONU para o Meio-Ambiente (UNEP FI) e Pacto Global da ONU. É registrada perante a CVM na categoria Gestor de Recursos e Distribuidor de Fundos Próprios de Investimento, é a empresa responsável pela idealização e estruturação do Complexo Turístico Mirante da Santa. Com expertise elevada no mercado financeiro e imobililiário, realiza a gestão profissional de recursos e valores mobiliários, estruturação e gestão de fundos de investimento, wealth management, M&A, operações estruturadas de crédito, estruturação de negócios e empreendimentos