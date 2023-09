PodCast vira tendência em Campos do Jordão com a chegada da NetCamposTV

Em 2022, assistimos à consolidação definitiva do universo dos podcasts como uma das maiores tendências na comunicação e no consumo de informações e entretenimento no Brasil. Com uma audiência que ultrapassa os 30 milhões de ouvintes, o Brasil, conquistou a posição de terceiro maior consumidor de podcasts no mundo, ficando somente atrás da Suécia e da Irlanda. Este fenômeno é confirmado por um estudo realizado baseado nos dados da Statista e do IBOPE, revelando que mais de 40% dos brasileiros conectados já mergulharam no fascinante mundo dos podcasts.

Com base nas tendências de mercado, podemos antever que em 2023 e nos anos subsequentes, haverá um espaço ainda maior para o crescimento dos podcasts. De acordo com projeções da eMarketer, a audiência desse formato tem potencial para atingir 23,5% da população global até 2024. Isso significa que quase um em cada quatro internautas ao redor do mundo em breve se tornará um ouvinte assíduo de podcasts. Esse crescimento expressivo demonstra o poder e o alcance cada vez maiores desse meio de comunicação.

De acordo ainda, com os dados da pesquisa realizada pela consultoria PWC, prevê-se que a audiência de podcasts cresça para impressionantes 26,6 milhões de ouvintes até o ano de 2026. Esse crescimento substancial também está previsto para gerar uma receita estimada de € 590 milhões. Estamos testemunhando, portanto, uma verdadeira explosão desse formato, que já está motivando um aumento significativo nos investimentos destinados à produção de conteúdo. Isso, por sua vez, está demandando maior qualidade tanto em termos de áudio quanto de imagem, resultando em uma profissionalização ainda mais acentuada nesse campo.

Impulsionado pela onda mundial, o Portal NetCampos, que desde 2003 trabalha para divulgação de Campos do Jordão, criou um canal no Youtube, o @NetCamposTV, que tem como objetivo difundir o formato de podcast na cidade, através de uma programação semanal com temas e assuntos relevantes para os jordanenses e turistas.

Com cerca de um mês no ar, já foram realizados mais de 40 episódios nos estúdios da NetCamposTV, proporcionando aos convidados e aos internautas, experiências no formato que cada vez mais vem se consolidando como uma tendência na comunicação.

Sobre a NetCampos TV

A NetCamposTV, foi criada especialmente para contar histórias das pessoas que de alguma forma possuem relações com Campos do Jordão, e ainda trazer assuntos relevantes da sociedade, criando conexões, resgatando tradições locais, valorizando o povo jordanense, influenciando, inspirando e envolvendo a sociedade.

A programação dos podcasts começa às terças-feiras e se estende durante toda a semana, indo até aos sábados. A grade já conta com os seguintes programas:

Conversa entre Amigos, apresentado por Leandro César, que é Advogado, Vereador e Presidente da Câmara Municipal;

Nerd MusiCast, apresentado pelos músicos e artistas, Fre Carey e Thiago Albano;

Mercado Imobiliário, apresentado por David Hallan e Fabiana Costa, que são corretores imobiliários;

Esporte & Vida, apresentado pelo Educador Físico João Luíz;

PodCast NetCampos, apresentado por Alan Germano e Carlos Renato;

Papo de Cultura, apresentado por Benilson Toniolo que é Historiador e Secretário de Valorização da Cultura de Campos do Jordão;

Campos do Jordão e suas Raízes, apresentado por Gil Du Valle, que é Locutor e Consultor em documentação de imóveis;

Educando para Pensar, apresentado pelo professor João Paulo;

Entre a Cruz e a Espada, apresentado pelo Pastor Jean Castro;

História e Histórias de Campos do Jordão, com apresentação de Benilson Toniolo e do historiador e advogado Edmundo Rocha;

Food & Talks da Mantiqueira, com a apresentação do Chef Bruno Darlan;

Fala Engenheiro, com a apresentação de Dana Cristina Alves, bacharel em administração;

Papo Mantiqueira, com a apresentação do jornalista Márcio Correia.

Todas as transmissões realizadas nos estúdios da NetCamposTV, estão sendo feitas nas plataformas do Facebook, X (ex-twitter) e YouTube, porém, preferencialmente o YouTube (@netcampostv) será o carro chefe das transmissões. O canal está todo organizado em Playlists, que favorecem a navegação pelos episódios.

Para acompanhar as transmissões e se inscrever no canal, basta acessar o endereço: https://www.youtube.com/@netcampostv