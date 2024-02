Criptomoedas e Jogos de Azar – Apostas Futuras

Tempo de Leitura: 3 minutos

As apostas, ou jogos de azar por dinheiro, estão rapidamente migrando para o espaço virtual, e esse processo simplesmente não pode ser interrompido. A possibilidade de visitar um cassino sem sair de casa tornou o mundo do jogo acessível a um grande número de jogadores de todo o mundo.

Muitos bks, como o 1 WIN no Brasil, adicionaram às já tradicionais slots (roleta e blackjack):

desporto virtual;

eSports;

versões virtuais de “Keno” e “Bingo”;

lotarias instantâneas;

pokerrum.

Ninguém se surpreende com a comunicação com o revendedor ao vivo via link de vídeo (mesas ao vivo). Claro, a tendência dos últimos anos – criptomoedas – não contornou essa esfera de avanço tão rápido. Quais são as características especiais do jogo cripto – ele veio para cassinos virtuais a sério e por um longo tempo, ou é apenas uma declaração de moda? Vamos tentar resolver isto.

O que é criptojogo

Criptojogo é uma opção de jogo. Repare que a diferença importante é que o meio de pagamento e o objecto das taxas são as criptomoedas. O Bitcoin é, naturalmente, o mais popular, mas já está «respirando na parte de trás da cabeça», as chamadas altcoins – Ethereum, Litecoin, Namecoin e outros. Com a tecnologia moderna, essas ferramentas de liquidação podem potencialmente substituir os cartões bancários tradicionais e os sistemas de dinheiro eletrônico.

Exceto pelas características do sistema de cálculo, digamos que o cassino cripto não difere do habitual – sobre a mesma gama de entretenimento, suporte, verificação de dados pessoais. Combinamos a capacidade de jogar em moeda tradicional e «cripto». Você pode comprar criptomoedas diretamente no lobby do clube virtual e, se necessário, você pode obter um pequeno empréstimo. Com o nosso serviço você pode começar a jogar convenientemente e confortavelmente no dia do registro.

Os pagamentos eletrônicos na Internet há muito tempo não são uma surpresa, mas o dinheiro cripto se tornou um verdadeiro golpe. A principal diferença dos pagamentos bancários e do dinheiro eletrônico é a descentralização completa. Não há balanço para contas e transações, cada unidade de pagamento existe em um meio específico e contém todos os dados necessários, mas é impossível copiá-lo. Isso torna impossível retirar o pagamento feito, bloquear as contas ou rastrear pagadores. A criptomoeda não é nada além de dinheiro.

O visitante firma um contrato bilateral com o cassino descrevendo as condições nas quais a transferência de fundos é feita automaticamente e irreversivelmente ao cumprir essas condições. Nenhuma terceira parte (banco ou sistema de pagamento) é necessária, portanto, não há atrasos temporais e taxas adicionais. Normalmente, esse acordo é uma oferta pública, que o jogador aceita no momento do registro e abertura do depósito.

Diga-se de passagem, que dependendo da política de um determinado portal, para as apostas, são usadas diretamente as moedas, ou elas são convertidas na unidade monetária comum escolhida pelo jogador. Em nosso serviço, a moeda virtual USDT é usada para conversão. Essa solução é a mais ótima, pois atende aos interesses do usuário.

Vantagens dos sistemas de moeda alternativa

Muitos perguntam: “Por que se preocupar com bitcoins se você pode usar pagamentos bancários e dinheiro eletrônico?”. Vamos responder agora, mas para isso, precisamos destacar as vantagens do novo meio de pagamento.

A principal vantagem é o armazenamento distribuído de dados. Cada computador em que um cliente bitcoin está instalado é um nó do sistema. As informações sobre o saldo de cada carteira e cada transação são mantidas simultaneamente em muitos nós, mas não inteiramente, apenas em partes. Reunir essas informações é impossível, portanto, também é impossível rastrear uma transação concluída.

Ao mesmo tempo, o próprio proprietário da carteira (e somente ele) tem acesso total a toda a sequência de operações, portanto, sempre pode verificar se o cassino cumpriu sua parte no acordo, aceitando apostas e pagando ganhos, ou não.