Alunos de Campos do Jordão Conquistam Prêmio em Congresso Internacional com Projeto sobre a Mata Atlântica

A Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, de Campos do Jordão, está em destaque após os alunos do 9º ano conquistarem o 2º lugar no XIII Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (CICTED), promovido pela Universidade de Taubaté (UNITAU). O evento, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de outubro de 2024, trouxe como tema central "Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais", abordando a rica biodiversidade nacional e seu potencial para promover desenvolvimento sustentável.

Projeto Premiado: Um Olhar Empreendedor sobre a Mata Atlântica

O projeto premiado, intitulado “Os Sabores da Mata Atlântica: Conscientização Ambiental e Empreendedorismo na Educação”, destacou a importância da preservação ambiental e da interação sustentável com a biodiversidade da Mata Atlântica. A proposta dos estudantes foi inovadora: utilizar frutos típicos da floresta para criar receitas de sucos, bolos, sorvetes e tortas, combinando a conscientização ambiental com o incentivo ao empreendedorismo.

Sob a orientação da professora Heloísa Maria Valente Antunes Abrahão, os alunos também abordaram o papel dos povos indígenas na preservação e uso sustentável da flora nativa. A pesquisa trouxe à tona os benefícios nutricionais dos frutos da Mata Atlântica e seu potencial econômico, mostrando como a conservação pode se aliar ao empreendedorismo para gerar renda e promover o desenvolvimento local.

O Que é o CICTED?

O CICTED é um dos maiores eventos acadêmicos da região, reunindo pesquisadores, professores e estudantes de várias áreas do conhecimento. Realizado anualmente pela UNITAU, o congresso tem como objetivo fomentar o debate sobre ciência, tecnologia e desenvolvimento, explorando temas de grande relevância para o cenário contemporâneo.

Nesta 13ª edição, o evento focou nos biomas brasileiros, destacando a importância da preservação ambiental e da utilização sustentável dos recursos naturais. A programação incluiu apresentações de trabalhos científicos, palestras, mesas-redondas e exposições, promovendo a troca de conhecimento entre os participantes e a valorização da pesquisa acadêmica.

Reconhecimento e Premiação

A cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 21 de novembro, na sede da UNITAU. A equipe da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves será representada pela professora Heloísa e pela equipe gestora. O reconhecimento no CICTED é uma conquista significativa, refletindo o comprometimento da escola com a qualidade do ensino e a formação de cidadãos conscientes e engajados.

Impacto na Educação e na Comunidade

Esse prêmio não apenas celebra o talento dos jovens estudantes, mas também ressalta o papel transformador da educação. Projetos como este evidenciam como as escolas podem ser espaços de inovação e criatividade, onde os alunos são incentivados a pensar criticamente sobre questões ambientais e sociais.

Além disso, a abordagem empreendedora do projeto demonstra como a educação pode preparar os estudantes para os desafios do mundo real, promovendo o desenvolvimento de habilidades práticas e a compreensão do impacto socioeconômico de suas ações.

A Importância de Preservar a Mata Atlântica

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e ameaçados do Brasil, abrigando uma biodiversidade incomparável. Iniciativas como a dos alunos de Campos do Jordão ajudam a aumentar a conscientização sobre a necessidade urgente de preservar esse ecossistema. A ligação entre conservação ambiental e empreendedorismo sustentável é um exemplo de como é possível proteger a natureza enquanto se promove o desenvolvimento econômico.

O Papel dos Eventos Acadêmicos

Eventos como o CICTED desempenham um papel fundamental ao incentivar a produção acadêmica e o intercâmbio de ideias. Eles proporcionam um ambiente para que estudantes e profissionais compartilhem suas pesquisas, discutam soluções para problemas atuais e colaborem em iniciativas que podem transformar a sociedade.

A premiação dos alunos da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves no CICTED é um marco importante para a comunidade escolar de Campos do Jordão. Ela reflete o potencial dos jovens para promover mudanças significativas e reafirma o valor da educação como ferramenta de transformação.

Para mais informações sobre o CICTED e outros projetos premiados, acesse o site oficial da UNITAU.