Campos do Jordão Oferece Transporte Gratuito para o 36º Festival da Viola

A Prefeitura de Campos do Jordão anunciou uma iniciativa especial para o público do 36º Festival da Viola José Corrêa Cintra, que integra as celebrações dos 150 anos da cidade. Para facilitar o acesso dos moradores ao evento, será disponibilizado transporte gratuito de ida e volta ao Auditório Claudio Santoro, local que abrigará as apresentações.

Detalhes do Transporte Gratuito

O serviço estará disponível nos dias 21, 22 e 23 de novembro. Um micro-ônibus com capacidade para 35 passageiros fará o trajeto, partindo da Av. Dr. Adhemar Barros, nº 82, no bairro Abernéssia. A saída será às 18h, enquanto o retorno está previsto para começar às 22h, diretamente do Auditório Claudio Santoro para o ponto de embarque original.

Não será necessário fazer reserva prévia para utilizar o transporte. Os interessados precisam apenas comparecer ao local de saída no horário indicado. O micro-ônibus realizará as viagens necessárias para atender a demanda, garantindo que todos possam prestigiar o evento.

Um Festival Especial

O 36º Festival da Viola José Corrêa Cintra é um dos eventos mais tradicionais de Campos do Jordão, destacando-se como parte das comemorações do sesquicentenário da cidade. Conhecido por valorizar a música caipira e a cultura regional, o festival reúne talentos locais e regionais em uma celebração que reforça as raízes culturais de Campos do Jordão.

O Auditório Claudio Santoro, que será o palco das apresentações, é um dos principais centros culturais da cidade, conhecido por sua excelente acústica e estrutura.

Mais Acessibilidade e Inclusão

Essa iniciativa da Prefeitura reflete o compromisso em tornar a cultura acessível a todos os jordanenses, incentivando a participação da comunidade em eventos que promovem a identidade local. O transporte gratuito é uma oportunidade para moradores de todas as idades vivenciarem o Festival da Viola e celebrarem a rica herança cultural da cidade.

