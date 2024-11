Grupo de Viola Caipira Mazzaropi se Apresenta Hoje no Encerramento do 36º Festival da Viola José Corrêa Cintra

O 36º Festival da Viola José Corrêa Cintra, parte das comemorações dos 150 anos de Campos do Jordão, chega ao seu grande encerramento na noite de hoje, 23 de novembro, no icônico Auditório Claudio Santoro. A programação do último dia terá início às 19h e contará com apresentações musicais emocionantes, culminando na aguardada performance do Grupo de Viola Caipira Mazzaropi.

Um Tributo à Cultura Caipira

O Grupo de Viola Caipira Mazzaropi, formado em 2024 como uma iniciativa do Instituto Mazzaropi, é um dos destaques da noite. Com apoio da loja de instrumentos musicais Kaito, o grupo preserva e celebra as raízes da música caipira, com um repertório que inclui canções dos icônicos filmes de Amácio Mazzaropi. Sua apresentação promete trazer ao palco a magia e o encanto da música tradicional brasileira.

Renato Teixeira no Encerramento

Após a apresentação do Grupo Mazzaropi, o encerramento do festival será conduzido pelo padrinho do grupo, o renomado cantor e compositor Renato Teixeira, uma verdadeira lenda da música brasileira. Teixeira, conhecido por clássicos como "Romaria" e "Tocando em Frente", promete um encerramento à altura da grandiosidade do festival.

Sobre o Instituto Mazzaropi

O Instituto Mazzaropi tem sido uma força na preservação e divulgação da obra e legado de Amácio Mazzaropi, ícone do cinema e da cultura popular brasileira. Além do Museu Mazzaropi, localizado em Taubaté, o instituto promove ações culturais e educativas que mantêm viva a tradição caipira. O instituto é patrocinado pelo Hotel Vila Inglesa, em Campos do Jordão, e pelo Hotel Fazenda Mazzaropi, em Taubaté.

Serviços e Contatos

O festival será realizado no Auditório Claudio Santoro, com entrada gratuita para a comunidade e visitantes.

Para apresentações futuras do Grupo de Viola Caipira Mazzaropi, o contato pode ser feito pelo telefone (12) 3634-3446, WhatsApp (12) 99754-6788 ou pelo e-mail [email protected].

Não perca essa noite especial que celebra a cultura e a tradição da música caipira em grande estilo!