Leonardo Sica é Eleito Presidente da OAB SP; Fausto Augusto Ribeiro Assume em Campos do Jordão em Eleição Acirrada

Nesta quinta-feira (21), Leonardo Sica foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo (OAB SP) para o triênio 2025-2027, em um pleito que marcou a história da entidade com a realização de eleições 100% online. Com uma participação recorde, a eleição destacou-se pela expressiva vitória de Sica e pela acirrada disputa em Campos do Jordão, onde Fausto Augusto Ribeiro liderou a chapa vencedora com uma diferença de apenas quatro votos.

Vitória de Fausto Augusto Ribeiro em Campos do Jordão

Campos do Jordão chamou a atenção pelo engajamento local e pelo resultado apertado. Fausto Augusto Ribeiro foi eleito presidente da Subseção, evidenciando o comprometimento dos advogados da região. A estreita margem de quatro votos ilustra a importância da mobilização da classe e o entusiasmo com as propostas apresentadas pela chapa vencedora. Ribeiro assume com a missão de fortalecer a advocacia local, dialogar com os profissionais da região e ampliar a atuação da Subseção.

Participação Histórica na Advocacia Paulista

Leonardo Sica liderou a chapa "OAB Sempre em Frente" e obteve 52,48% dos votos válidos (116.858 votos), conquistando a presidência da maior seccional da OAB do país. A eleição contou com a participação de 78% dos advogados aptos a votar, superando a abstenção registrada no último pleito. Pela primeira vez, a votação foi realizada inteiramente online, garantindo acessibilidade e transparência.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Ao lado de Sica, a nova diretoria da OAB SP conta com Daniela Magalhães (vice-presidente), Adriana Galvão (secretária-geral), Viviane Scrivani (secretária-geral adjunta) e Alexandre de Sá Domingues (tesoureiro). Na presidência da CAASP, Diva Zitto foi eleita, reforçando o compromisso com a assistência aos advogados.

Avanços no Vale do Paraíba

Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, que abriga 17 Subseções e aproximadamente 16 mil advogados inscritos, outras lideranças também foram definidas. Em São José dos Campos, Felipe Alciprete foi eleito em chapa única, enquanto em Taubaté, Maria Teresa Palmeira Leite assumirá a presidência da Subseção. Esses resultados refletem o fortalecimento da advocacia em nível local e o compromisso com a defesa das prerrogativas da classe.

Modernidade e União na Advocacia

Com a transmissão ao vivo da apuração pelo YouTube, o processo eleitoral da OAB SP ganhou destaque pela inovação e pela união demonstrada pela advocacia paulista. O presidente da Comissão Eleitoral, Marcio Kayatt, enfatizou: "A advocacia só avança quando está unida. Juntos, enfrentamos qualquer obstáculo que comprometa nossas prerrogativas."

Aqui tem o resultado dos eleitos em todas as 257 Subseções.

Novos Desafios e Oportunidades

Com propostas voltadas para modernização, valorização das prerrogativas e maior integração entre os profissionais, Leonardo Sica inicia seu mandato com a promessa de atender às demandas da advocacia paulista. Já em Campos do Jordão, Fausto Augusto Ribeiro assume com um plano focado em fortalecer a Subseção e ampliar o diálogo com os advogados da região, reforçando o papel essencial da entidade no cotidiano dos profissionais.

Assista a transmissão da apuração feita pelo Youtube