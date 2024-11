Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro Apresentam Programação Cultural Imperdível em Campos do Jordão

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, promovem uma programação cultural diversificada para os próximos dias, destacando ritmos afro-brasileiros, homenagens ao maestro Claudio Santoro e a tradicional música caipira. As atividades celebram o mês da Consciência Negra e reforçam a importância da valorização cultural e histórica da música brasileira.

Oficina de Cangoma: Conexão com as Raízes Afro-Brasileiras

No sábado, 23 de novembro, o público terá a oportunidade de participar da oficina de cangoma, que explora os cantos e ritmos afro-brasileiros. Originário do período colonial, o cangoma era um momento de expressão cultural e resistência para os escravizados africanos. A oficina visa aprofundar o conhecimento sobre as contribuições africanas para a música brasileira.

Data: 23 de novembro

23 de novembro Horário: 11h

11h Entrada: R$ 15 (inteira), R$ 7,50 (meia)

Homenagem a Claudio Santoro: Arte e Música

Em celebração ao aniversário do maestro Claudio Santoro, uma atividade especial no sábado convida os visitantes a conhecerem as pinturas abstratas do artista, que dialogam com o expressionismo abstrato e o legado de Wassily Kandinsky. Após a imersão artística, os participantes poderão criar suas próprias obras.

Data: 23 de novembro

23 de novembro Horário: 15h

15h Entrada: R$ 15 (inteira), R$ 7,50 (meia)

36º Festival da Viola José Corrêa Cintra

A 36ª edição do Festival da Viola José Corrêa Cintra acontece de 21 a 23 de novembro, celebrando a música caipira, um dos pilares da identidade cultural brasileira. O evento gratuito reúne músicos locais e nacionais em apresentações que exaltam a tradição violeira e prometem emocionar o público.

Data: 21 a 23 de novembro

21 a 23 de novembro Horário: 19h

19h Entrada: Gratuita

Atividades para a Família: Pintura e Criatividade

No domingo, 24 de novembro, o Núcleo Educativo do Museu promove a atividade "Família no Museu", que incentiva a criatividade por meio da personalização de instrumentos musicais em papel. Além de ser uma atividade lúdica e educativa, a ação celebra a diversidade musical e o legado de Claudio Santoro.

Data: 24 de novembro

24 de novembro Horário: 9h e 15h

9h e 15h Entrada: Gratuita

Show de Samba: Família Intimidade

Encerrando as comemorações da Consciência Negra, o grupo Família Intimidade apresenta um show de samba com releituras de grandes sucessos de artistas como Fundo de Quintal, Adoniran Barbosa e Raça Negra. O espetáculo homenageia a contribuição do povo negro para a cultura brasileira.

Data: 24 de novembro

24 de novembro Horário: 11h

11h Entrada: Gratuita

Sobre o Museu e o Auditório

As instituições são referência cultural em Campos do Jordão, abrangendo artes visuais, música e preservação ambiental. O acervo do museu conta com 88 esculturas da renomada artista Felícia Leirner, enquanto o auditório é palco de eventos de grande relevância, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Localizados no Alto da Boa Vista, os espaços estão rodeados pela rica biodiversidade da Mata Atlântica, tornando-se destinos obrigatórios para quem visita a cidade.