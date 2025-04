22 de abril: 4 livros para entender a história do Descobrimento do Brasil

Caravela portuguesa - Imagem gerada por I.A.

22 de abril é o Dia do Descobrimento do Brasil, que foi encontrado sem querer por Pedro Álvares Cabral em 1500 quando navegava em direção à Índia. Mais de 1.200 homens que viajavam na expedição desembarcaram em solo brasileiro. Existem historiadores que não reconhecem o descobrimento, afinal, as terras já eram habitadas pelos indígenas. Para eles, a data apenas marca a chegada dos portugueses por aqui.

Para entender melhor a história, apresentamos quatro sugestões de livros que abordam os principais personagens, explicam fatos e promovem uma verdadeira viagem de volta ao passado.

O livro obscuro do descobrimento do Brasil - Marcos Costa

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

A obra explica a importância da magia, ciência, religião, entre outros elementos para o projeto de conquista do Brasil. Você vai conhecer personagens que protagonizaram histórias jamais contadas oficialmente. Saiba mais aqui.

A viagem do descobrimento: Como o Brasil entrou na história - Eduardo Bueno

O livro conta em detalhes a saga do descobrimento. Você vai viajar junto com Cabral e conhecer as forças políticas que guiavam as caravelas que chegaram ao Brasil, uma verdadeira imersão na Escola de Sagres e no mundo do infante Dom Henrique, herdeiro dos Cavaleiros Templários. Mais informações aqui.

A carta de Pero Vaz de Caminha: O descobrimento do Brasil – Silvio Castro

Conheça a carta de Pero Vaz de Caminha e descubra por que ela foi chamada de certidão de nascimento do Brasil. Trata-se da primeira obra-prima da literatura brasileira. O texto conta em detalhes como foram os primeiros dias dos portugueses no país, mas sem focar no espírito de conquista. Clique aqui para saber mais.

A luta pela república e democracia no Brasil: do Descobrimento a Revolução de 1930 – Edson Simões

O livro discorre sobre os antecedentes à época do descobrimento, aborda os períodos de Colônia, Império e República até a Revolução de 1930 destacando sempre as Constituições brasileiras da época do Império (1824) e da República (1891). Saiba mais aqui.

São apenas alguns exemplos da rica literatura sobre a história do Brasil. Agora é só escolher a sua obra e embarcar numa verdadeira expedição de volta ao período colonial.