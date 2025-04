Emprega Mais Vale abre as portas do mercado de trabalho

Feirão de empregos vai oferecer mais de 1 mil vagas - Foto @correianews

Conectar profissionais de diversos segmentos com as melhores oportunidades de trabalho. Esse é o objetivo do Emprega Mais Vale, que reúne em um só lugar empresas, recrutadores e instituições de ensino para facilitar a entrada no mercado.

A feira acontece de 25 a 27 de abril na praça de eventos do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, com mais de mil vagas em diversas áreas. As oportunidades serão apresentadas em tempo real, incluindo para pessoas com deficiência. Serão três dias com ações práticas e interativas promovidas pelos expositores a fim de encontrar os melhores profissionais.

Teste vocacional e orientação profissional de graça

Além de aproximar empregadores de quem busca emprego, a feira vai oferecer orientações para estudantes sobre estágio, programa Jovem Aprendiz, montagem de currículo e teste vocacional, tudo de graça. Já os profissionais em início de carreira também vão ter a chance de obter consultoria e orientação profissional gratuitamente.

A faculdade Vanguarda vai apresentar simulação de bolsas e conceder condições especiais de matrícula. O evento vai contar ainda com palestras com especialistas em Recursos Humanos, orientação e capacitação profissional, espaço para entrega de currículos e entrevistas de emprego.

ASSECRE lança portal de empregabilidade digital

Durante o Emprega Mais Vale a ASSECRE, Associação das Empresas do Vale do Paraíba, vai lançar o Assecre Jobs, um portal com vagas de trabalho na indústria. A ferramenta lançada do dia 14 de abril pretende facilitar o encontro de profissionais qualificados para o setor.

“A cada mês há necessidade de mão de obra, muitas vezes com urgência de se empregar, para atender demandas e a ASSECRE viu por bem ser um facilitador para quem emprega e para quem procura vagas”, Explicou Wagner Siqueira, diretor da ASSECRE.

Durante a feira, vai ser possível conhecer de perto o processo produtivo de uma indústria local e tirar dúvidas sobre os processos seletivos, entre outras atividades.

Serviço

Emprega Mais Vale

Data: de 25 a 27 de abril

Local: Espaço de eventos do Vale Sul Shopping (onde montam a árvore de Natal)

Horário: Durante o funcionamento do shopping

Entrada: Gratuita – Para as palestras, pede-se doação de fraldas geriátricas

Informações: WhatsApp (12) 98145-1994