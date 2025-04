Europa: hotéis acusam Booking.com de práticas abusivas

Hotéis da França e Espanha declararam guerra contra a Booking, a maior plataforma digital de locações do mundo, por comissões consideradas excessivas, o que tem gerado perdas na lucratividade. O Tribunal de Justiça da União Europeia também questionou as cláusulas de paridade imposta pela Booking, motivando o setor hoteleiro a organizar uma ação coletiva em busca de indenizações.

Escritórios de advocacia da França e da Espanha que conduzem a elaboração do processo afirmam que as estipulações contratuais restringem a liberdade comercial dos hotéis, que se sentem sufocados. Um site na França coleta informações do setor para levantar o impacto financeiro provocado entre 2015 e 2024 pelas comissões consideradas elevadas.

A intenção dos advogados é cobrar na Justiça uma indenização que pode chegar a centenas de milhares de euros para hotéis independentes, e a milhões de euros para as grandes redes. Estima-se que somente os hotéis franceses tenham acumulado nesse período prejuízo da ordem de € 1,5 Bilhão, cerca de R$ 9,69 bilhões.

