Exposição em Campos do Jordão destaca o uso do vinho na pintura de aquarelas

Pigmento do vinho muda com o tempo dando vida à obra - Foto @museufelicialeirner

O mundo dos vinhos é realmente fascinante, envolve a arte de harmonizar seus aromas e sabores com os mais variados tipos de alimentos. O que você talvez não saiba é que além da gastronomia, a bebida também combina com obras de arte, literalmente! Existe uma técnica que utiliza a pigmentação do vinho em aquarelas e que pode ser vista de perto em Campos do Jordão.

Pigmento do vinho é a parte viva das obras de arte

A exposição “Vinhorela – vinho e aquarela” é a nova atração no Museu Felícia Leirner e o Auditório Cláudio Santoro, que reúne obras criadas a partir da técnica inusitada e desafiadora. O processo de envelhecimento faz com que o vinho adquira características únicas, mudando o sabor, o aroma e também a sua cor. Após muita pesquisa e experimentações, essa coloração torna-se matéria-prima para o artista.

A mostra realizada pelo coletivo Vale Plein Air reúne aquarelas pintadas com vinho, que segue se transformando com o tempo e alternando lentamente sua coloração. Com isso, as obras ganham vida e tornam-se únicas. Pintadas individualmente e a quatro mãos, elas representam paisagens e a cultura do Vale do Paraíba, uma maneira de valorizar o turismo na região. O público pode conferir de perto o resultado desse trabalho até dia 11 de maio.

Serviço

Exposição “Vinhorela – vinho e aquarela”

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório - Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880

Data: de 11 de abril a 11 de maio

Horário: das 9h às 18h

Ingressos: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50 (gratuita aos domingos)