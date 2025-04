Megaferiadão: conheça 5 “escapadas” de última hora para a Páscoa e Tiradentes

Campos do Jordão é uma das opções "bate e volta" do megaferiadão - Foto Divulgação

Haja fôlego para curtir dois feriados em um mesmo fim de semana, algo raro de acontecer, e mesmo assim você vai deixar passar em branco? Claro que não! Confira cinco sugestões de viagens rápidas no melhor estilo “bate e volta” para não perder o megaferiadão.

Socorro –130 km de São Paulo

Socorro é um destino para quem curte a natureza. A cidade é o coração do Circuito das Águas Paulistas, muito procurada para a prática de rafting, arvorismo, trilhas a pé ou a cavalo, passeios off road, entre outras modalidades do ecoturismo. Além disso, tem um roteiro gastronômico interessante e várias lojinhas com souvenirs e artesanatos da região.

Embu das Artes – 30 km de São Paulo

É o destino mais próximo da capital, ótima opção para os praticantes do turismo cultural. A cidade é repleta de ateliês, galerias de arte e o imperdível Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. Há também vários pontos turísticos, como a Viela das Lavadeiras e o Parque Lago Francisco Rizzo. Se você quer história e artes na sua viagem, Embu das Artes é a opção ideal.

Paranapiacaba – 48 km de São Paulo

Passeio de trem é uma das atrações de Paranapiacaba - Foto Divulgação

Paranapiacaba é um distrito de Santo André. Sua paisagem urbana proporciona uma viagem de volta ao século 19, quando foi fundada por imigrantes ingleses. O vilarejo ferroviário com sua arquitetura vitoriana dá a sensação de que o tempo parou. O passeio de trem com partida de São Paulo completa o clima de nostalgia. Há também excelentes cafeterias e restaurantes para deixar a experiência mais deliciosa.

São Roque – 65 km de São Paulo

Para os apreciadores de vinhos, São Roque é parada obrigatória. A cidade possui uma das Rotas do Vinho mais procuradas do estado de São Paulo. São inúmeras adegas, vinícolas e restaurantes que oferecem experiências com a bebida. Além disso, São Roque é muito romântica, com belas paisagens, perfeita para visitar a dois.

Campos do Jordão – 178 km de São Paulo

A estância na Serra da Mantiqueira é considerada o principal destino de inverno do país, mas também é uma ótima opção de passeio nas demais estações. Além do clima frio, das paisagens de tirar o fôlego e do incomparável roteiro gastronômico, a cidade mais alta do Brasil está com uma programação intensa de eventos neste megaferiado prolongado da Páscoa e de Tiradentes. E o melhor: tudo de graça! Confira aqui.

Todas as cidades têm acesso facilitado por rodovias modernas e seguras, ótimas opções para quem viaja de carro. Então, escolha o seu destino porque ainda dá tempo de curtir os dias de folga.