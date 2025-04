Shows, exposição e corrida pedestre. Conheça as atrações do aniversário de Campos do Jordão

Campos do Jordão completa 151 anos no dia 29/04 - Foto @correianews

Uma semana de celebrações! A festa de aniversário de Campos do Jordão, que inicialmente teria apenas dois dias, ganhou novas atrações e o calendário foi ampliado. Um dos destaques é a retomada da Festa do Pinhão, que após cinco anos de paralisação volta a ser realizada em Vila Abernéssia, no mercado municipal.

As comemorações começam no dia 23 de abril com uma exposição de arte no Hotel Quebra Noz, em Vila Capivari, e seguem até dia 30/04 com shows musicais, festivais, o tradicional desfile cívico, entre outras atividades em homenagem aos 151 anos da estância, que serão completados dia 29/04.

Confira a programação oficial da festa de aniversário de Campos do Jordão

🎨 Exposição de Arte no Hotel Quebra Noz

De 23 a 30 de abril, o Hotel Quebra Noz recebe uma mostra com artistas locais, abrindo oficialmente a programação cultural da cidade.

🎺 Festival Dito Nunes de Bandas e Fanfarras

No sábado, 26 de abril, a Praça São Benedito (Capivari) será palco de apresentações de bandas escolares e fanfarras da região, celebrando a cultura e a educação.

🎤 Shows de Aniversário – Entrada Solidária

Local: Estacionamento do Polo de Campos do Jordão

28/04: Show gospel com Luiz Arcanjo e culto especial.

29/04: Sertanejo com Juninho Campos e Bruno & Barreto.

Das 13h às 22h com área kids e praça de alimentação. Entrada gratuita com 1kg de alimento não perecível.

🎶 Festival de Bandas Jordanenses – Parque Capivari

No dia 4 de maio, das 12h às 19h, artistas locais animam o Parque Capivari. Atrações: Peão de Boi e Muladeiro, Rastro 012, Braia Beats, Os Jonjos, Família Intimidade, Banda Rock 13 e Radio Star.

🌰 Festa do Pinhão

Dias 28 e 29 de abril no mercado municipal de Vila Abernéssia. Culinária típica e eleição da Rainha do Pinhão.

Desfile Cívico de Aniversário

Dia 29 de abril, das 9h às 12h. Concentração às 8h. Participação de escolas, instituições e forças de segurança.

🏃 Corrida de Aniversário

A 3ª Corrida de Aniversário acontece em 4 de maio. Inscrições no site topinscrições.com.br

🏛️ Solenidade na Câmara Municipal

Dia 30 de abril, a Sessão Solene homenageia personalidades e instituições da cidade encerrando oficialmente as celebrações do aniversário de Campos do Jordão