Um dia sem Wi-Fi em Campos do Jordão

Quem já passou dos 40 anos certamente tem saudades da infância, época em que não havia internet e mesmo assim não faltava diversão. Esconde-esconde, queimada, andar de bicicleta ou simplesmente jogar bola com os amigos na rua eram as brincadeiras da criançada. Com o avanço da modernidade, essas atividades se perderam no tempo, mas não em Campos do Jordão!

Neste sábado, 12 de abril, acontece mais uma edição do projeto Rua Sem Wi-Fi, que tem como objetivo resgatar as brincadeiras de antigamente, além de promover o convívio comunitário transformando o bairro em uma verdadeira Rua de Lazer. Hoje é a vez da Vila Santa Cruz receber a ação, que ocorre sempre no segundo sábado de cada mês.

As atividades serão realizadas no quadra do bairro, a partir das 14h. Na programação estão jogos, oficinas e inúmeras brincadeiras ao ar livre, sempre com o acompanhamento de monitores da prefeitura incentivando as crianças e também a população a deixar o celular de lado e interagir com os amigos e vizinhos. A entrada é franca.

Serviço:

Rua Sem Wi-Fi

Data: 12 de abril de 2025

Local: Quadra da Vila Santa Cruz

Horário: das 14h às 17h