“Exp Geek 2025” movimenta o feriadão no Vale

Atenção nerds de plantão: os grandes ícones da Cultura Pop vão invadir São José dos Campos neste feriado prolongado. Conteúdos virais sobre filmes, séries, músicas e muito mais poderão ser vistos de perto na Exp Geek 2025, um dos maiores eventos de Cultura Pop do interior paulista. Serão quatro dias de imersão total no universo Geek e com entrada gratuita.

Cultura Pop são atitudes, ideias e todo conteúdo que alcança um grande número de pessoas exercendo um papel importante na formação de identidades. É um movimento em constante transformação que ajuda pessoas a se conectarem com seus interesses e paixões, gerando debates sobre comportamentos, valores e crenças aproximando diferentes culturas e gerações.

Até domingo, dia 04 de maio, a Praça de Eventos do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos vai receber os fãs desse universo que reúne quadrinhos, super-heróis, animes, jogos, moda, arte, literatura, tendências, entre outros elementos que influenciam o comportamento de gerações ao redor do mundo.

