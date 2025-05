Maio no Museu e Auditório tem cultura, arte, shows e oficinas educativas

Visita educativa nos jardins do Auditório Cláudio Santoro - Foto Juliana Faria

Engana-se quem pensa que o Auditório Cláudio Santoro só é interessante durante o Festival de Inverno de Campos do Jordão. O ano inteiro, o principal palco cultural da estância promove inúmeras atividades juntamente com o Museu Felícia Leirner.

Maio está repleto de atrações, como exposições presenciais e virtuais, shows musicais, ensaios abertos de dança e muito mais. Confira a seguir a programação e bom divertimento!

Exposição “Vinhorela – vinho e aquarela”

A mostra realizada pelo coletivo Vale Plein Air reúne aquarelas pintadas com vinho. A técnica é inusitada porque a bebida segue se transformando com o tempo e alternando lentamente sua coloração, dando vida às obras. Pintadas individualmente e a quatro mãos, as aquarelas representam paisagens e a cultura do Vale do Paraíba. A exposição pode ser visitada até dia 11 de maio.

Datas: até 11 de maio

Horário: das 9h às 18h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50 (gratuita aos domingos)

Ensaios abertos de dança

O grupo Olharte abre os bastidores de seus ensaios. É a oportunidade do público conhecer de perto como as coreografias são criadas e desenvolvidas pelos bailarinos. Serão, ao todo, seis interações com o público durante o mês de maio sempre às terças e quintas-feiras.

Datas: 06, 08, 13, 15, 20 e 22 de maio

Horário: das 11h às 14h

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50



Família no Museu Virtual – Pintura de massinha

Quem não for subir a serra neste mês também vai poder participar da programação pela internet. Em celebração ao Dia das Mães, a programação virtual vai exibir um vídeo abordando temas sobre a família, maternidade e vínculos afetivos, valores muito presentes nas obras de Felícia Leirner expostas nos jardins do Auditório Cláudio Santoro. Uma oficina de pintura com massinha também será apresentada no vídeo. Imperdível.

Data: 06 de maio (terça-feira)

Horário: às 18h

Local: redes sociais do Museu e Auditório

Instagram: @museufelicialeirner

Facebook: /museufelicialeirner

X: /mfelicialeirner

Exposição Virtual “O Mundo dos Lepidópteros”

Trata-se de uma exposição fotográfica de borboletas e mariposas flagradas nos jardins do Auditório Cláudio Santoro durante trabalho de monitoramento ambiental feito pela equipe técnica do Museu Felícia Leirner. A variedade de cores e formas e também o comportamento dos insetos são os destaques da mostra.

Disponível no site www.museufelicialeirner.org.br

Outras atividades em maio

Escola Vem ao Museu

Data: de terça à sexta-feira, às 9h30 e às 14h30 (com agendamento)

Curiosidades do Museu e Auditório (atividade virtual)

Datas: às quartas-feiras, às 18h, nas redes sociais

Palestra “Conhecendo a Fauna de Campos do Jordão e Região”

Data: 10 de maio, às 14h

Família no Museu: “Pequenas bonecas, grandes inspirações”

Datas: 10 e 17 de maio, às 11h e às 15h

Encontro com Artes: “Contos de Encantar”, com Ciça Oliveira

Data: 16 de maio, às 14h

Encontro com Artes: “Oficina de Ervas e Aromas”, com Lucimara Guimarães

Data: 17 de maio, às 11h

Semana de Museus: “Descolonização dos Sabores: Um Olhar Sobre os Ingredientes do Brasil”, com Chico Lima

Data: 17 de maio, às 14h

Família no Museu Virtual: “Caixa Preta” (atividade virtual)

Data: 20 de maio, às 18h, nas redes sociais do Museu e Auditório

Família no Museu: “Fluorescência: Vírus e Bactérias Através da Luz Negra”

Datas: 24 e 31 de maio, às 11h e às 15h

Domingo Musical com Adriano Lobão

Data: 25 de maio, às 11h

Serviço

Museu Felícia Leriner e Auditório Cláudio Santoro

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos

Informações: (12) 3512-2508