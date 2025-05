PM vai contratar militares da reserva para serviços administrativos

Mesmo de volta à PM, militares continuarão inativos - Foto SSP

Você é militar aposentado e quer voltar à ativa? O Governo de São Paulo autorizou a Polícia Militar a contratar reservistas para cargos administrativos, técnicos ou especializados. Serão abertas 2.200 vagas em todo o estado. Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, a medida vai possibilitar o aumento do efetivo nas ruas. “É importante para liberar mais policiais do quadro de combatente para o serviço operacional”, disse.

As oportunidades são apenas para praças, ou seja, policiais que se aposentaram como soldados, cabos, sargentos ou subtenentes. Aqueles que já tiveram experiências em cargos administrativos terão prioridade no processo de seleção. A jornada de trabalho será de oito horas diárias com direito a férias durante o período de um ano com possibilidade de prorrogação.

Inscrições vão de 12 de maio a 02 de junho

Os militares da reserva interessados em participar da seletiva devem preencher a ficha de inscrição nas unidades onde gostariam de trabalhar. O prazo começa em 12 de maio e vai até dia 02 de junho. Informação importante: os aprovados vão continuar com status de inativos, sem direito de usar farda ou obter promoções, entre outras prerrogativas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

“Por lei, o policial militar quando se aposenta continua vinculado com a instituição, mas está inativo, mesmo assim, ele ainda responde pelo código militar, então se cometer alguma transgressão disciplinar vai responder por isso com base no regulamento”, explicou o capitão Gustavo Maciel, da Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Estratéticos, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública.

Para mais informações sobre o processo seletivo para contratação de militares da reserva, basta clicar aqui.

Recentemente a Polícia Militar de São Paulo também abriu concurso público para a Academia do Barro Branco. São oferecidas 165 vagas para alunos-oficiais com salário de R$ 4.833,27. As inscrições começaram dia 28 de abril e se encerram em 02 de junho. O portal Netcampos publicou uma matéria com mais informações sobre o tema. Leia aqui