Azeite de Santo Antônio do Pinhal é eleito o melhor do Brasil em concurso internacional

Herbert Sales, proprietário da Vinícola Essenza - Foto Divulgação

A Serra da Mantiqueira detém o melhor azeite do Brasil e o terceiro melhor do mundo, com acidez de apenas 0,09%. O produto fabricado pela Vinícola Essenza, de Santo Antônio do Pinhal, obteve as conquistas na edição 2025 do Terraolivo IOOC Awards, competição internacional realizada em Israel.

Participaram da competição 556 azeites de 19 países. Das 38 medalhas obtidas pelo Brasil, quatro foram para a Vinícola Essenza, incluindo o Gran Prestige Gold, selo dado aos azeites Mantikir Grappolo, Coratina, Koroneiki e Summit Premium, que obtiveram pontuação acima de 86.

Herbert Sales, proprietário da Vinícola Essenza, comemorou a premiação. “Pela primeira vez, um produtor brasileiro fica no Top 3 deste concurso. Alcançar esse nível em uma premiação do Mediterrâneo mostra que a Serra da Mantiqueira tem potencial para competir com os maiores produtores do mundo. O reconhecimento ao Mantikir Coratina e a presença entre os dez melhores refletem um trabalho técnico e contínuo no campo e no lagar que fazemos”.

O Terraolivo IOOC Awards é realizado anualmente em Israel, país com tradição milenar na produção de azeite de oliva. A premiação é uma das mais importantes do mundo devido ao seu rigor técnico na seleção dos produtos.