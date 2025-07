Campos do Jordão Recebe o “Dona Chica nas Alturas – Sky Art Experience” no Parque Capivari

Em um evento único que une alta gastronomia e arte, Campos do Jordão oferece uma experiência inesquecível durante a temporada de inverno com o Dona Chica nas Alturas - Sky Art Experience. Localizado no Parque Capivari, o evento proporciona uma vivência sensorial que promete encantar todos os sentidos de quem participa.

Uma Experiência Inusitada nas Alturas

O evento acontece em uma plataforma suspensa por um guindaste que eleva o público a 30 metros de altura. Com capacidade para até 14 pessoas, a plataforma proporciona aos participantes uma vista privilegiada do Capivari enquanto saboreiam um menu exclusivo, criado pelo renomado Chef Anderson Oliveira, do premiado Restaurante Dona Chica. Durante 60 minutos, os visitantes flutuam nas alturas, vivenciando uma experiência sensorial com a gastronomia que exalta os sabores da Serra da Mantiqueira.

A gastronomia, sob a curadoria do Chef Anderson Oliveira, é um verdadeiro tributo à culinária regional. O menu é cuidadosamente elaborado para destacar os ingredientes locais, com pratos que representam a essência de Campos do Jordão e seus arredores. O Restaurante Dona Chica possui três unidades na cidade: Dona Chica Horto Florestal, Dona Chica Na Horta e, mais recentemente, o Dona Chica Capivari, localizado dentro do próprio Parque Capivari.

Arte e Cultura nas Alturas

Além da gastronomia de alto nível, o evento também é uma celebração artística, com performances da premiada Cia Base. As apresentações de dança vertical, circo e ballet aéreo, realizadas por bailarinas em plataformas suspensas, envolvem o público e criam uma experiência única nas alturas, misturando arte, emoção e a beleza natural da cidade.

A Catupiry, empresa brasileira que é referência em produtos lácteos, também marca presença em sessões especiais de 30 minutos, oferecendo seus deliciosos queijos acompanhados por vinhos e cervejas. Uma experiência gastronômica que completa a imersão sensorial.

O Dona Chica nas Alturas - Sky Art Experience também conta com a parceria do site BaresSP, que celebra seus 25 anos de atuação, trazendo ainda mais qualidade e experiência para o evento.

O Parque Capivari: O Cenário Perfeito

O Parque Capivari, já reconhecido como o mais completo centro de lazer da Serra da Mantiqueira, abre suas portas para o evento, oferecendo todo o suporte logístico e a venda exclusiva de ingressos antecipados. O evento é uma verdadeira imersão que combina a energia única da natureza com o charme e a tranquilidade de Campos do Jordão.

Responsabilidade Social e Sustentabilidade

O evento também tem um forte compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade. A equipe do Dona Chica nas Alturas é treinada pela metodologia do Instituto Projeto Irmãos, garantindo uma experiência acolhedora e inclusiva. O evento também apoia instituições de pessoas em situação de vulnerabilidade e valoriza a economia local, oferecendo igualdade de oportunidades a todos os envolvidos. A gestão de resíduos e o respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU são parte fundamental da produção.

Programação e Ingressos

As sessões de Dona Chica nas Alturas têm duração de 60 minutos e acontecem nos seguintes horários:

Almoço : 12h e 13h30

: 12h e 13h30 Happy Hour : 18h

: 18h Jantar: 19h30

As sessões especiais Catupiry têm duração de 30 minutos e ocorrem nos seguintes horários:

Coquetel Catupiry: 15h, 16h e 17h

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 200,00 (primeiro lote) e incluem o menu completo, bebidas não-alcoólicas e alcoólicas, além das apresentações artísticas.

Informações Importantes