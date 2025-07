Festa da Cerejeira em flor: a celebração da primavera em pleno inverno

Festa da Cerejeira em flor vai de 26/07 a 17/08 - Foto @correianews

Todo ano é assim: quando julho chega ao fim começa o show da natureza com as floradas das cerejeiras tingindo de branco e rosa a paisagem de Campos do Jordão. Um espetáculo que desde 1968 é protagonista do evento mais tradicional da estância: a Festa da Cerejeira em Flor, que vai de 26 de julho a 17 de agosto, sempre aos sábados e domingos.

A floração espetacular é o cartão de visitas para o público, que a partir deste fim de semana pode apreciar a beleza da árvore típica do Japão e também conhecer e vivenciar um pouco da cultura oriental. Na programação estão apresentações de música e dança típicas, exibições de artes marciais, grupos de Taiko (música com tambores), entre outras atrações que proporcionam uma experiência única aos participantes.

Apresentação de grupo de Taiko - Foto @correianews

Delícias da gastronomia oriental

Outro destaque da festa é a culinária japonesa e suas delícias, entre elas o tempura, um empanado de legumes e frutos do mar feito com maisena, farinha e água. Ele é frito e servido com saquê, vinho ou até mesmo cerveja. Outro prato muito saboroso é o udon, uma sopa japonesa com ibo, cebolinha e algas marinhas. Mas o que faz mesmo sucesso é o yakisoba, uma macarronada com legumes cozidos e temperados com molho shoyo.

A feira de artesanato é uma atração à parte, com diversas lojas de artigos feitos à mão incluindo o tradicional origami, técnica japonesa de dobraduras de papel. Vários produtos são confeccionados pelos idosos do Recanto Sakura Home, entidade que é beneficiada com a renda do evento para garantir a assistência aos residentes.

O Parque das Cerejeiras

Não há dúvidas de que as cerejeiras em flor são a grande atração da festa. Existem cerca de 400 árvores distribuídas em uma área de 120 mil m² que transformam o Parque das Cerejeiras em um autêntico jardim oriental. As primeiras mudas foram trazidas para Campos do Jordão na década de 1930 e se multiplicaram formando cenários belíssimos no parque e também em vários pontos da cidade, um verdadeiro espetáculo ao ar livre.

O Parque da Cerejeira ainda possui a réplica da estátua de Buda inaugurada em 2018 para celebrar os 50 anos da festa, além de um lago de carpas e parquinho para as crianças.

Lago das Carpas no Parque da Cerejeira - Foto Divulgação

SERVIÇO



54ª FESTA DA CEREJEIRA EM FLOR DE CAMPOS DO JORDÃO

Data: Finais de semana de julho (26 e 27) e de agosto (2, 3, 9, 10,16 e 17)

Horário: das 9h às 16h

Local: Parque da Cerejeira, localizado à Avenida Tassaburo Yamaguchi, número 2.173, na Vila Albertina, Campos do Jordão/SP

Ingressos: R$50 reais (inteira) e R$25 (meia), com vendas antecipadas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/parquedacerejeira

Estacionamento: R$ 35 por carro

Informações: (12) 99711 0904 e Instagram: @parque.da.cerejeira