Orquestra formada por bolsistas é destaque no Festival de Inverno

Orquestra do Festival se apresenta dia 26/07 no Auditório Cláudio Santoro - Foto Íris Zanetti

Depois de três semanas intensas de estudos, chegou a hora dos bolsistas do Festival de Inverno mostrarem o que aprenderam. Neste fim de semana, os jovens músicos formam a Orquestra do Festival, a prova de fogo da parte pedagógica do evento. O concerto será no Sábado, dia 26/07, no Auditório Cláudio Santoro. A partir de quarta-feira, 23/07, grupos de bolsistas também apresentam música de câmara no Espaço Cultural Dr. Além.

O Festival de Inverno de Campos do Jordão é, por essência, uma grande escola de música, que nesta edição oferece uma bolsa de US$ 1.500 ao bolsista de maior destaque para complementar os estudos em uma instituição internacional. É o Prêmio Eleazar de Carvalho, que concede também bolsas na Academia de Música da Osesp.

Outras atrações deste final de semana são os recitais de piano de Cristian Budu, dia 24/07, na Estação Motiva Cultural, em São Paulo, e de Pablo Rossi, dia 28/07, no mesmo local. No dia 25/07, a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta no Auditório Cláudio Santoro sob regência de Roberto Tibiriçá. No sábado, 26/07, o concerto será reapresentado na Sala São Paulo. Dia 27/07, a Orquestra Sinfônica de Campinas toca Bruch e Stravinsky no Auditório Cláudio Santoro

Todas as apresentações são gratuitas. Confira a seguir a programação da penúltima semana do Festival de Inverno de Campos do Jordão.

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

23 JUL QUA 18H30

UBUNTU

IBERÊ CARVALHO

MARCOS ARAGONI piano

César GUERRA-PEIXE | Três peças

Marlos NOBRE

Três cantos de Iemanjá

Desafio I para viola e piano

Poema II para viola e piano, Op. 94, nº 2

Astor PIAZZOLLA | Le grand tango

Baden POWELL | Canto de Xangô [arranjo de Uaná Barreto]

__________

MACKENZIE - AUDITÓRIO RUY BARBOSA

23 JUL QUA 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL

Programa a ser anunciado.

__________

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

24 JUL QUI 18H30

KIM BAK DINITZEN violoncelo

RICARDO BALLESTERO piano

Programa a ser anunciado.

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

24 JUL QUI 19H00

CRISTIAN BUDU piano

Robert SCHUMANN | Kreisleriana, Op. 16

Claude DEBUSSY | Estampes suite [Gravuras]

Heitor VILLA-LOBOS | Ciclo brasileiro: Impressões Seresteiras e Festa no Sertão

__________

MACKENZIE - AUDITÓRIO RUY BARBOSA

24 JUL QUI 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL

Programa a ser anunciado.

__________

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

25 JUL SEX 18H30

PABLO ROSSI piano

Franz SCHUBERT | Quatro improvisos, Op. 90

Gábri MESQUITA | Noturno e Choro do besouro

Eduardo FRIGATTI | Tocata e Fuga

Franz SCHUBERT | Fantasia para piano em Dó maior - Wanderer [Andarilho]

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

25 JUL SEX 19H00

PERCORSO ENSEMBLE

RICARDO BOLOGNA regente

MANUELA FREUA voz

CÁSSIA CARRASCOZA flauta

BRUNO GUIRARDI clarineta

ELIANE TOKESHI violino

DOUGLAS KIER violoncelo

HORÁCIO GOUVEIA piano

HERI BRANDINO vibrafone

Thea MUSGRAVE | Ring Out, Wild Bells [Soem, sinos selvagens]

Pierre BOULEZ | Notations [Anotações]

Luciano BERIO | O King [Oh, Rei]

Alexandre LUNSQUI | Go Sound [Som de ida]

Luciano BERIO | Sequenza I

Pierre BOULEZ | Dérive [Deriva] I

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

25 JUL SEX 20H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ

ROBERTO TIBIRIÇÁ regente

Richard WAGNER

Os mestres cantores de Nürnberg: Abertura

Tristão e Isolda: Prelúdio e Morte de amor

Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY | Sinfonia nº 4 em fá menor, Op. 36

__________

MACKENZIE - AUDITÓRIO RUY BARBOSA

25 JUL SEX 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL

Programa a ser anunciado.

__________

PARQUE CAPIVARI

26 JUL SÁB 11H00

ORQUESTRA SINFÔNICA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

CAPITÃO PAULO REZENDE regente

RAFAEL MENDES eufônio

Malcolm FOREST | O Libertador

Antonio Carlos GOMES | A saudação do Brasil

James CURNOW | Symphonic variants [Variantes sinfônicas]

__________

SALA SÃO PAULO

26 JUL SÁB 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ

ROBERTO TIBIRIÇÁ regente

Richard WAGNER

Os mestres cantores de Nürnberg: Abertura

Tristão e Isolda: Prelúdio e Morte de amor

Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY | Sinfonia nº 4 em fá menor, Op. 36

__________

PARQUE CAPIVARI

26 JUL SÁB 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE BOTUCATU

FERNANDO ORTIZ DE VILATTE regente

ALESSANDRO BORGOMANERO violino

Hekel TAVARES | Concerto para violino e orquestra de cordas em formas brasileiras

Augusto HOLMÈS | Irlanda – Poema sinfônico

Chiquinha GONZAGA | Seleção [arranjo de Sergio Kuhlmann]

__________

CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA

26 JUL SÁB 17H00

CAMERATA GRECCO

CÉSAR MARINO VILLAVICENCIO flautas doces

PAULA ANDRADE CALLEGARI flautas doces

JÚLIA ABDALLA flautas doces

CARLOS VIEIRA flautas doces

In memorian Ricardo Kanji

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA | Sicut cervus [Assim como o cervo]

Orlando Di LASSO

Occhi Piangete [Ó olhos, chorem]

Christe Dei Soboles [Cristo, descendente de Deus]

Arvo PÄRT | Pari inTERvallo [Com inTERvalo igual]

Paul HINDEMITH | Trio de flautas doces

Ron FORD | Sequentia [Sequência]

Johann Sebastian BACH

Fantasia, BWV 570

Herr Christ einge Gottessohn [Senhor Cristo, único Filho de Deus], BWV 96

Herr Christ einge Gottessohn [Senhor Cristo, único Filho de Deus], BWV 601

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

26 JUL SÁB 20H30

ORQUESTRA DO FESTIVAL

MIKHAIL AGREST regente

RONALDO ROLIM piano

Karol SZYMANOWSKI | Abertura de concerto, Op. 12

Maurice RAVEL | Concerto para piano em Sol maior

Alexander SCRIABIN | Sinfonia nº 4, Op. 54 — O poema do êxtase

__________

CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA

27 JUL DOM 11H00

EDUARDO ISAAC violão

Federico Moreno TORROBA | Suite castellana

Joaquín RODRIGO | Três pequenas peças

Mario CASTELNUOVO-TEDESCO | Rondo in mi menor, Op. 129

Carlos AGUIRRE | Paisagens, imagens... [arranjo de Eduardo Isaac]

Astor PIAZZOLLA | Maria de Buenos Aires: Miserere canyengue dos ladrões antigos nas galerias subterrâneas [arranjo de Eduardo Isaac]

Thiago COLOMBO | Preludio y Baião – peças dedicadas ao intérprete

__________

SALA SÃO PAULO

27 JUL DOM 11H00

ORQUESTRA SINFÔNICA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

PAULO REZENDE regente

RAFAEL MENDES eufônio

Malcolm FOREST | O Libertador

Antonio Carlos GOMES | A saudação do Brasil

James CURNOW | Symphonic variants [Variantes sinfônicas]

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

27 JUL DOM 11H00

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CARLOS PRAZERES regente

GUIDO SANT'ANNA violino

Max BRUCH | Concerto para violino nº 1 em sol menor, Op. 26

Igor STRAVINSKY | O Pássaro de Fogo - Balé completo

__________

PARQUE CAPIVARI

27 JUL DOM 12H00

BANDA FILARMÔNICA DE SÃO PAULO

MARCO SADAO SHIRAKAWA regente

Fernando BRITTO | Selva de pedra

Carlos MORENO | Megalithic

Samuel HAZO | Arabesque

Alfred REED | El Caminho Real [A Estrada Real]

Aldo Rafael FORTE | Symphony for the Millennium [Sinfonia para o Milênio]

Pedro SALGADO | Dois corações

__________

SALA SÃO PAULO

27 JUL DOM 16H30

ORQUESTRA DO FESTIVAL

MIKHAIL AGREST regente

RONALDO ROLIM piano

Karol SZYMANOWSKI | Abertura de concerto, Op. 12

Maurice RAVEL | Concerto para piano em Sol maior

Alexander SCRIABIN | Sinfonia nº 4, Op. 54 — O poema do êxtase

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

28 JUL SEG 19H00

PABLO ROSSI piano

Franz SCHUBERT | Quatro improvisos, Op. 90

Gábri MESQUITA | Noturno e Choro do besouro

Eduardo FRIGATTI | Tocata e Fuga

Franz SCHUBERT | Fantasia para piano em Dó maior - Wanderer [Andarilho]

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

29 JUL TER 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL

Programa a ser anunciado.