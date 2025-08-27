Alunos de Campos do Jordão mergulham no universo da reciclagem em visita à Cooperativa Mantiqueira Viva

Na manhã desta quarta-feira (27), os alunos da 6ª série A da Escola Laurinda da Matta trocaram a rotina da sala de aula por uma experiência transformadora: conhecer de perto o trabalho da Cooperativa Mantiqueira Viva, em Campos do Jordão.

A atividade integrou o projeto AmeRecicle, desenvolvido pela Ame Campos em parceria com a Prefeitura Municipal e a Terra Campos Ambiental. A iniciativa tem como missão despertar em crianças e adolescentes a consciência ambiental e a importância da reciclagem para garantir um futuro sustentável.

Educação ambiental na prática

Logo na chegada, os estudantes acompanharam cada etapa do processo de triagem: desde a separação até a limpeza e a destinação correta dos materiais. O aprendizado ganhou vida ao ver o empenho dos cooperados que transformam resíduos em recursos.

“O material reciclável não é lixo, ele é recurso. Ele não é problema, é solução”, ressaltou a presidente da Cooperativa, lembrando que a reciclagem, além de preservar o meio ambiente, assegura dignidade e renda para muitas famílias.

Crianças como agentes de transformação

Durante a visita, lideranças locais reforçaram o papel estratégico das novas gerações na preservação ambiental. Para Márcia Silva, ex-diretora do Departamento de Bacias, os estudantes são protagonistas nessa mudança:

“As crianças são verdadeiros embaixadores da transformação. São elas que levam a mensagem da preservação para dentro de suas casas e para toda a comunidade.”

O prefeito de Campos do Jordão também destacou o valor do trabalho desempenhado pela cooperativa:

“Reciclagem é uma profissão digna, que merece respeito. Nossa cidade é uma área de proteção ambiental, e cuidar dela começa pela educação das nossas crianças.”

Consciência que começa em casa

Os alunos ainda receberam a tarefa de multiplicar os ensinamentos em seus lares. Orientações como lavar embalagens antes do descarte e separar resíduos recicláveis do lixo orgânico foram reforçadas, estimulando práticas simples que geram impacto coletivo.

Um futuro mais verde

A iniciativa do AmeRecicle mostrou, na prática, que pequenas atitudes constroem grandes mudanças. Mais do que aprender sobre reciclagem, os estudantes compreenderam o valor social e ambiental de cada gesto.

A lição que ficou é clara: reciclar não é apenas descartar corretamente, mas reconhecer o potencial de transformação que existe nos resíduos — e o trabalho de quem os converte em novas oportunidades.

Mantiqueira Viva: marco histórico em Campos do Jordão

Com a inauguração da primeira cooperativa de reciclagem da estância, Campos do Jordão inicia oficialmente a coleta seletiva, operada por catadores organizados. Supervisionada pela Terra Campos e fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente, a usina terá capacidade para processar 50 toneladas de recicláveis por mês, garantindo preservação ambiental, inclusão socioeconômica e economia de recursos públicos.