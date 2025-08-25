Depois do “veranico”, nova frente fria se aproxima do Vale, Litoral e Serra

Temperaturas deverão despencar na região leste do estado de SP - Foto @correianews

O calor fora de época que atingiu São Paulo durante o fim de semana já está de malas prontas para ir embora do estado, afinal, ainda é inverno. A partir desta segunda-feira, 25/08, o tempo muda drasticamente outra vez com a chegada de uma nova frente fria vinda do Sul do país. Segundo a meteorologia, o fenômeno vai provocar queda acentuada das temperaturas.

Em São Paulo e região metropolitana da capital, onde os termômetros no sábado e domingo bateram a casa dos 30ºC, a máxima estimada não deve passar de 22ºC, e a mínima deve ficar em 14ºC. Na Serra da Mantiqueira, a previsão é de frio entre 11ºC e 21ºC. Já no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, são esperadas variações entre 15ºC e 20ºC para esta semana. Em Campinas e Sorocaba, mínimas de 15ºC e máximas de 28ºC.

Existe ainda a possibilidade de chuva com rajadas de vento devido à passagem de um sistema pré-frontal na Região Metropolitana de São Paulo e em toda a região leste do estado. A Defesa Civil estadual está em alerta e de prontidão para atender qualquer eventualidade.