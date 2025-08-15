Museu CARDE representa o Brasil em evento internacional nos Estados Unidos

Exposição e passeio de carros clássicos na Monterey Car Week - Foto @carde.museu

Colecionadores de carros antigos de várias regiões do mundo participam do Pebble Beach Tour d’Elegance, que é realizado anualmente durante a Monterey Car Week, nos Estados Unidos. Trata-se de uma exposição de automóveis clássicos seguida de um tour de 70 milhas (cerca de 120 km) pela Highway One, uma estrada cênica no estado da Califórnia.

O Museu CARDE está no evento juntamente com o prefeito de Campos do Jordão Carlos Eduardo (Caê) para divulgar a cidade como destino turístico no segmento do antigomobilismo. "É a primeira vez que o Brasil participa do evento, considerado o mais importante de carros antigos dos EUA, e Campos do Jordão carrega essa bandeira”, ressaltou o prefeito.

Em sete meses de funcionamento, o CARDE já recebeu mais de 50 mil visitantes, colocando a cidade em evidência nesse novo nicho para o desenvolvimento do turismo. O museu levou para o evento dois carros raros e exclusivos do seu acervo de mais de 500 automóveis antigos.

O Pebble Beach Tour d’Elegance vai até domingo, dia 17 de agosto.