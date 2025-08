Para evitar tarifaço, avião militar da Embraer pode ser fabricado nos EUA

KC 390 é produzido em Gavião Peixoto - SP - Foto Divulgação Embraer

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), com sede em São José dos Campos escapou do tarifaço de Trump. As aeronaves comerciais entraram na lista de quase 700 produtos isentos da tarifa de 50%, que começou a valer nesta quarta-feira, 06 de agosto, mas a fabricante ainda não está totalmente satisfeita e tem planos de investir nos Estados Unidos em troca de tarifa zero. A taxa de 10% imposta desde abril não foi extinta e continua valendo.

A empresa estuda a possibilidade de produzir o KC 390 em solo americano, transferindo a produção da unidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, para a fábrica que mantém em Melbourne, na Flórida, onde são montados os jatos executivos Phenon 100, Phenon 300, Praetor 500 e Praetor 600.

Para colocar em prática o projeto, a EMBRAER estima investir US$ 500 milhões na ampliação da unidade em parceria com uma empresa dos Estados Unidos cujo nome não foi revelado. Segundo a EMBRAER, a transferência da produção do KC 390 para os Estados Unidos deverá gerar cerca de 2,5 mil empregos no país.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Mesmo com a isenção dos aviões civis, o presidente da EMBRAER, Francisco Gomes Neto, demonstra preocupação com as tarifas impostas aos produtos brasileiros e defende o retorno da política de tarifa zero para a indústria aeroespacial global.

Com informações G1