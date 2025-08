Senac SP abre inscrições para cursos de graduação

Centro Universitário Senac de Campos do Jordão - Foto @correianews

Enfrentar a concorrência do mercado de trabalho não exige somente resiliência, mas principalmente qualificação. Se você pretende aprimorar seus conhecimentos ainda em 2025, o Senac São Paulo abriu inscrições para cursos de graduação com início no segundo semestre.

As oportunidades são para Bacharel em Administração, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Audiovisual, Design de Moda, entre outras áreas. Todos os cursos são presenciais. Para participar do processo seletivo é preciso ter o Ensino Médio completo, apresentar a nota do Enem ou fazer uma prova de redação online.

Os interessados devem acessar o site www.sp.senac.br/graduação , preencher a ficha de inscrição e indicar como forma de avaliação o aproveitamento da nota do Enem ou a prova de redação online. A taxa custa R$ 25 e o prazo de inscrições termina dia 15 de agosto, exceto para Tecnologia em Gastronomia, cuja data final é 01 de agosto.

Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas no edital disponível no site para inscrições.