Série “Orquestras Paulistas” é destaque em agosto no Museu e Auditório

Orquestra Filarmônica de Pindamonhangaba está na programação de agosto - Foto Divulgação

O Festival de Inverno terminou, mas a música clássica continua em destaque em Campos do Jordão. Durante o mês de agosto, o Museu Felícia Leirner e o Auditório Cláudio Santoro recebem a série “Orquestras Paulistas”, com a Filarmônica de Pindamonhangaba.

A orquestra vai realizar concertos didáticos voltados para alunos de escolas públicas, além de oficinas de violão, violino, flauta doce, fanfarra e até dança com participação especial do Balé da Cidade de Pinda. O trabalho artístico e educativo vem sendo desenvolvido por meio da Associação Projeto Social de Cultura e Educação pela Música (APROSCEM). O evento vai ser dia 09 de agosto, a partir das 17h, com entrada franca, mas os ingressos precisam ser retirados pela plataforma Sympla.

Conhecendo Felícia Leirner

A programação traz ainda a atividade “Caça aos Detalhes”, que promove uma verdadeira imersão na vida e na obra da artista plástica Felícia Leirner. A ação é feita de forma lúdica e educativa, um evento voltado para toda a família. Dias 02 e 28 de agosto, às 09h e às 15h. Ingressos a R$ 15.

Pinturas com vinho

Outro destaque é a Oficina com Vinho e Aquarela, uma técnica artística que usa a bebida como pigmentação, o que cria um efeito singular nas pinturas. Realizada pelo grupo Vale Plein Air, a oficina proporciona uma experiência única em meio à natureza exuberante do Museu e Auditório. A atividade será dia 02 de agosto, às 10h, com ingressos a R$ 15.

De volta aos tempos de infância

Agosto é o mês do Folclore e para celebrar, nada mais propício que promover “Jogos Folclóricos”, uma espécie de gincana que resgata brincadeiras tradicionais da infância e que marcaram gerações. Em tempos de redes sociais, a atividade promete muita diversão e interação social entre os participantes. Dias 02, 03, 17, 24, 30 e 31 de agosto, às 11h e às 15h. Ingressos a R$ 15

Confira as demais atividades previstas para agosto no Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro.

Música

Domingo Musical: pianista Leandro Manfredini

Data: 10 de agosto, às 11h

Ensaios Abertos no Auditório: Piano e Canto lírico, com Débora Fernandes

Datas: 13, 15 e 20 de agosto, das 9h às 12h e das 15h às 17h30

Domingo Musical: “Banda Tributo à Jovem Guarda”

Data: 17 de agosto, às 11h

Domingo Musical: show “Brasilidades”, com Fabi Fragoso

Data: 24 de agosto, às 11h

Domingo Musical: Duo Agreste

Data: 31 de agosto, às 11h

Oficinas

Encontros com Arte: "Se essa casa fosse minha"

Data: 9 de agosto, às 11h

Oficina Temática – “Papercut: Criando o Papel em Arte 3D”

Data: 9 de agosto, às 11h e às 15h

Oficina de Print Botânico, com Ana Terra

Data: 30 de agosto, às 11h

Família no Museu “Estampa com Carimbos”

Data: 16 de agosto, às 11h e às 15h

Por dentro do viveiro: “Pintura de Vasos”

Data: 23 de agosto, às 11h e às 15h

Família no Museu “Jogos Educativos”

Data: 28 de agosto, das 9h às 17h

Formações

Curso para professores: “Vivência percussiva com mestre Afonsinho Menino”

Data: 13 de agosto, às 19h

Curso Para Guias de Turismo – “Felícia Leirner: Trajetória, Vida e Obra”

Data: 28 de agosto, às 19h

Para outras informações, clique aqui.

O Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro ficam na avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880, bairro Alto Boa Vista.

Abertos de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)

Telefone (12) 3512-2508