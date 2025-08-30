Via Dutra terá interdições no fim de semana

Bloqueios serão feitos em dois horários durante a madrugada - Foto Divulgação

Atenção motoristas que pretendem utilizar a rodovia Presidente Dutra neste fim de semana. Na madrugada de sábado (30/08) para domingo (31/08), a pista sentido Rio de Janeiro será totalmente interditada na altura do município de Arujá. O Bloqueio é necessário para o içamento de vigas de concreto que serão usadas na construção da alça de ligação do Rodoanel Norte com a Via Dutra.

Serão movimentadas quatro vigas que, juntas, pesam 170 toneladas. A operação prevê içar duas vigas por vez. Por essa razão, as interdições serão feitas em dois horários: das 23h59 de sábado até 1h30 da madrugada de domingo, e das 3h às 4h30 de domingo. Entre uma interdição e outra, o trânsito será liberado temporariamente.

O Rodoanel Norte está orçado em aproximadamente R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 1,35 bilhão dos cofres do Governo de São Paulo e R$ 2 bilhões pagos pela empresa concessionária. As obras ficaram seis anos paralisadas e foram retomadas em abril de 2024.

“A conclusão do Rodoanel Norte vai completar a ligação do Porto de Santos à Rodovia Fernão Dias, que cruza São Paulo e conecta o Estado de Minas Gerais ao Nordeste. Essa integração vai facilitar o escoamento de produtos, ampliar o tráfego logístico e fortalecer a competitividade da Baixada Santista”, explicou o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini.

Cronograma das interdições

Sábado, 30/08

•17h – Montagem dos guindastes para içamento dos módulos, com interdição parcial da faixa da direita da pista Sul (alça de acesso ao Rodoanel) e pista norte;

​•​Das 23h59 de sábado à 1h30 de domingo – Interdição total da Dutra por 1h30 para o lançamento do primeiro conjunto de vigas metálicas.

* Em seguida, haverá liberação temporária da rodovia para o escoamento do tráfego.

* Durante a liberação, o guindaste será reposicionado, mantendo-se:

* Interdição parcial de uma faixa da direita da pista Sul (alça de acesso ao Rodoanel).

* Interdição de duas faixas da direita da pista Norte.

Domingo, 31/08

​•​Domingo, das 3h às 4h30 – Movimentação do guindaste até o ponto de içamento e lançamento do segundo par de vigas metálicas.

* Durante essa etapa, será necessária nova interdição total por 1h30, nos dois sentidos da Dutra.

​•​Domingo, das 4h30 às 10h – Desmontagem e desmobilização dos guindastes. Manutenção das seguintes condições:

​•​Interdição parcial de duas faixas da direita da pista Norte.

​•​Interdição parcial de uma faixa da direita da pista Sul (alça de acesso ao Rodoanel).

​•​Domingo, 10h – Conclusão das atividades e liberação total da rodovia.