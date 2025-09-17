Avant Premiére marca abertura do 3º Design Festival em Campos do Jordão

Festival vai até domingo, 21/09 - Foto @correianews

Uma recepção no Hotel Quebra Noz abre nesta quarta-feira, 17/09, a terceira edição do Campos do Jordão Design Festival. O evento para convidados marcado para as 19h será uma Avant Premiére da programação que traz à estância os grandes nomes da arquitetura e do design brasileiros. Estão previstos painéis, exposições, talks, experiências musicais e gastronômicas em vários pontos da cidade destacando o retrofit, técnica que transforma o antigo sem comprometer suas características originais.

O Hotel Ort, por exemplo, recebe a exposição de mobiliário de Victor Ortiz em que o designer mistura o tradicional com o contemporâneo, abordando também a sustentabilidade. Haverá ainda visitas guiadas ao Boulevard Geneve e ao Museu CARDE, que une carros antigos, arte, design e educação, entre outras atrações.

Serão quatro dias de imersão no mundo da arquitetura, da arte e do design. O Festival vai até domingo, 21/09. Confira a programação.

Quinta-feira – 18/09

10h00 – Boulevard Geneve – Visita guiada sobre técnica construtiva Enxaimel (máximo de 20 pessoas)

Hotel Toriba 10h-11h – Visita ao projeto "Ninhos", suítes na copa das árvores - com Aref Farkouh, arquiteto e diretor do Grupo Toriba

Hotel Toriba 11h-12h – Visita aos jardins com a paisagista Katia Rys (vagas limitadas)

Parque Bambuí14h30-15h30 – Talk com o arquiteto e designer Eduardo Srur, e visita às obras de arte

CARDE (Museu de Carro, Arte, Design e Educação) 16h00-18h00 - Visita guiada com Gringo Cardia, arquiteto, designer e cenógrafo

Sexta-feira, 19/09

10h00 – Boulevard Geneve – Visita guiada sobre técnica construtiva Enxaimel (máximo de 20 pessoas)

10h-12h – Auditório Claudio Santoro e Museu Felícia Leirner

Hotel Toriba 14h30-15h30 – Música e inspiração aos afrescos do pintor Fulvio Pennacchi, com a arquiteta, doutora e urbanista Flavia Rudge Ramos

Hotel Ort 14h30-15h30 – Retrofit do antigo Orotour, hotel dos anos 40

Visita guiada com o arquiteto e designer de interiores Sidney Oliveira (vagas limitadas)

16h-18h – Espaço Cultural Dr. Além

Painel 1: "Hotelaria x Inovação". Mediação da jornalista Sandra Leise. Participação dos designers autorais Sosô Vilela, Rapha Preto, Arq Pedro Coimbra e Mariana Prestes

Painel 2: “Retrofit: Revitalização|Renovação”. Mediação da jornalista Thais Lauton, diretora de redação da Casa e Jardim. Participação: Fabio Izar (Secretário de Turismo de Campos do Jordão), Cissa Gomes (presidente ABD Nacional) e jornalista Eleone Prestes.

20h00 – Jazz Festival. Local: Hotel Savoy

Sábado – 20/09

10h00 – Boulevard Geneve – Visita guiada sobre técnica construtiva Enxaimel (máximo de 20 pessoas)

Hotel Ort 10h-10h30 – Visita à 2ª Mostra de Mobiliário Brasileiro Contemporâneo





10h30-12h – Lançamento nacional do mobiliário assinado por Leinemann | Ortiz numa conexão Brasil/EUA com inspiração brasileira, produção das peças Jequitibá, e talks com os designers

Pousada Figueira da Serra 12h30-14h – Talk com Fahrer Design: presença dos irmãos Sergio e Jack Fahrer, convidado especial arquiteto Pedro Coinbra – “Trajetória e cases de sucesso”

Hotel Quebra Noz15h00-16h00 – Talk com o arquiteto, doutor e designer Marcelo Teixeira e Ângelo Derenze (diretor-geral D&D) - Exposição do Salone Satelite, com obras de alunos do Mackenzie

Hotel Quebra Noz16h00-17h30 – Lançamento Coral: Cor do Ano 2026, com Erica Saraiva e Priscila Perez

Restaurante ART BBQ20h – Show de encerramento.

Domingo – 21/09

Dia livre para visitas