Campos do Jordão quer ser reconhecida como “O Altar mais bonito do Brasil”

Campos do Jordão quer ser um destino de casamentos - Foto Divulgação Hotel Toriba

Campos do Jordão participou no Rio de Janeiro da I.C.Week 2025, uma feira especializada no mercado de casamentos. O evento é referência no segmento, reunindo fornecedores, decoradores, fotógrafos, cerimonialistas, cabeleireiros, maquiadores, produtores de eventos, entre outros profissionais do setor nupcial. Na programação estavam desfiles, palestras, painés e muito networking.

Cidades inspiradoras também se apresentaram como opção para o chamado Destination Wedding, que significa “Destino de Casamento”, um segmento do setor de turismo que atende casais dispostos a dizer o “sim” em cenários paradisíacos, como à beira mar, no campo ou na montanha. Campos do Jordão se inscreveu como um desses lugares onde o casamento vai além da cerimônia e torna-se algo único e memorável.

“Nossa rede hoteleira é vasta, oferece todos os padrões de hospedagem e locais para eventos com total infraestrutura, além da gastronomia e belezas naturais”, ressaltou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fábio Izar. Ele participou de um painel juntamente com Búzios e Bariloche. O páreo foi duro, porém satisfatório. Duas visitas técnicas à estância foram agendadas durante o evento.

Campos do Jordão já foi destino de casamentos de celebridades, como o jornalista César Trali e a apresentadora Ticiane Pinheiro. A cerimônia foi realizada em dezembro de 2017 nos jardins do Hotel Vila Inglesa. O I.C.Week 2025 aconteceu de 26 a 28 de agosto no Exc.Rio, espaço para eventos localizado no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro.