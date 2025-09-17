Começa o Provão Paulista para avaliação do Ensino Fundamental e Médio

Provão Paulista testa conhecimentos e habilidades dos alunos - Foto Governo de SP

Identificar os conteúdos mais assimilados pelos alunos e também aqueles em que apresentam maior dificuldade. Esse é o objetivo do Provão Paulista, uma avaliação diagnóstica aplicada junto aos estudantes matriculados no 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Até dia 24/09, eles terão suas habilidades e competências colocadas à prova em preparação às avaliações de educação básica aplicadas no Brasil.

O Provão Paulista é aplicado em dois dias. No primeiro, os alunos respondem questões de Língua Portuguesa e Ciências Humanas. Já no segundo dia, as provas são de matemática e Ciências da Natureza. Os matriculados no Ensino Médio têm a avaliação ajustada de acordo com as atividades e experiências educativas que escolheram nas áreas de Exatas, Humanas e Ensino Técnico.

As provas são aplicadas bimestralmente pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SeducSP) em todas as cidades e regiões paulistas. As datas das provas são organizadas para que todas as escolas façam o Provão Paulista no mesmo dia. 17 e 18/09 fazem a avaliação os alunos das 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e os matriculados na 2ª série do Ensino Médio.

Nos dias 19 e 22/09 a prova será aplicada aos alunos do 4º e 6º do Ensino Fundamental e 1º do Ensino Médio. Nos dias 23 e 24/09 será a repescagem. O resultado pode ser utilizado pelas escolas e professores para composição de até 30% da nota do boletim do aluno em cada disciplina avaliada.