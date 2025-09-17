Seguindo Campos do Jordão, Aparecida propõe criação de Taxa de Turismo Sustentável

A cidade de Aparecida (SP), um dos maiores destinos de turismo religioso do Brasil, apresentou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria a Taxa de Turismo Sustentável. A medida segue a mesma linha da proposta em debate em Campos do Jordão, onde vereadores ainda discutem a implantação da Taxa de Preservação Ambiental (TPAM).

O objetivo, tanto em Aparecida quanto em Campos do Jordão, é o mesmo: financiar serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos, manutenção de vias e preservação ambiental diante do intenso fluxo de visitantes.

Como funcionará em Aparecida

De acordo com o projeto, a taxa será calculada em Unidades Fiscais do Município (UFM), fixada atualmente em R$ 5,89. O valor varia conforme o porte do veículo:

🚗 Carros de passeio – 1,7 UFMs (R$ 10,01 por dia)

🚌 Ônibus de turismo – 11,9 UFMs (R$ 70,10 por dia)

🏍️ Motocicletas, vans, kombis e micro-ônibus – tarifas intermediárias, proporcionais ao impacto urbano e ambiental

A cobrança será feita de forma eletrônica, com reconhecimento automático de placas (OCR). O motorista poderá pagar antecipadamente ou até 72 horas após deixar a cidade.

Isenções previstas

A proposta prevê isenção para:

Veículos registrados em Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista

Ambulâncias, viaturas policiais, carros oficiais e veículos de bombeiros

Moradores da região que não possuam veículos emplacados localmente, mediante cadastro anual junto à prefeitura.

Destino da arrecadação

Os recursos irão para o Fundo Municipal de Turismo Sustentável (FMTS), com uso exclusivo em:

Limpeza urbana e coleta de resíduos

Manutenção de praças, ruas e mobiliário público

Projetos de turismo religioso e cultural

Campanhas de educação ambiental

O texto também prevê que ao menos 5% da arrecadação anual seja destinada a reforço de serviços durante feriados prolongados e eventos religiosos, quando o número de visitantes aumenta significativamente.

O caso de Campos do Jordão

Em Campos do Jordão, a proposta da Taxa de Preservação Ambiental (TPAM) foi apresentada em agosto e ainda está em tramitação na Câmara Municipal. A cobrança também seria feita por veículo.

O tema vem gerando debate entre vereadores, moradores, comerciantes e representantes do trade turístico, e deve retornar à pauta legislativa nas próximas semanas.

Próximos passos

Em Aparecida, o projeto agora será analisado pelos vereadores e poderá receber emendas antes da votação. Caso seja aprovado, a taxa só entrará em vigor após regulamentação da prefeitura.

Com Campos do Jordão e Aparecida em discussão simultânea, o tema ganha força no estado de São Paulo e pode abrir caminho para que outras cidades turísticas avaliem a mesma alternativa.

Aparecida já protocolou na Câmara Municipal sua própria proposta de Taxa de Turismo Sustentável, reforçando uma tendência de municípios turísticos em buscar novas formas de custear infraestrutura e preservação ambiental.